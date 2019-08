Čakalne dobe na mejnih prehodih tudi do dve uri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zastoji, gneča in oviran promet so na gorenjski, štajerski in podravski avtocesti. Dolge čakalne dobe za osebna vozila so tudi na mejnih prehodih tako za vstop kot izstop iz Slovenije.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra se gneča in zastoji na gorenjski avtocesti pojavljajo pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona vozil je dolga osem kilometrov. O več kot kilometrski koloni vozil poročajo tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, potovalni čas se v povprečju podaljša za 20 minut.

Zastoji se pojavljajo tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer je nastala kilometrska kolona vozil. Gost promet je ravno tako na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Rudnik in razcepom proti Brezovici in cestah Izola–Strunjan, Padna–Šmarje–Koper in Šentilj–stari mejni prehod Šentilj.

Kot še navajajo na prometnoinfomacijskem centru, bo predor Ljubelj zaradi zastoja in izvajanja mejne kontrole na avstrijski strani občasno zaprt.

Stanje na cestah:

Čakalne dobe na mejnih prehodih:

Najdaljše čakalne dobe so na mejnih prehodih Starod, Gruškovje in Jelšane, kjer vozniki osebnih vozil za vstop v našo državo čakajo dve uri. Na mejnih prehodih Zgornji Leskovec, Dobovec, Sočerga, Obrežje in Sečovlje pa je čakalna doba za vstop v našo državo 30 minut.