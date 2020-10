Avto s tovornjaka zdrsnil na mimovozeči avtomobil #foto

Nesrečo je povzročil voznik tovornega vozila, ki je v križišče pripeljal iz smeri Šentjerneja in zavijal v smeri proti Ločni, so sporočili novomeški policisti.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, zaradi odstranjevanja posledic pa je bil promet oviran slabo uro.

Voznik začetnik divjal po avtocesti

Med drugim so novomeški policisti v ponedeljek poročali tudi o vozniku začetniku, ki je po avtocesti vozil z več kot 200 kilometri na uro.

"Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so popoldne z videonadzornim sistemom Provida opravljali meritve hitrosti na avtocesti. Med Drnovim in Obrežjem so vozniku osebnega avtomobila znamke Chevrolet izmerili povprečno hitrost 210,4 kilometra na uro. Kršitelja so ustavili in med postopkom ugotovili, da gre za 21-letnega voznika začetnika, ki ima vozniško dovoljenje eno leto in tri mesece. Izločili so ga iz prometa, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje. O kršitvi cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče," so sporočili z novomeške policijske uprave.

Foto: PU Novo mesto