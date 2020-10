Avto obrnilo na streho, sopotnica v kritičnem stanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na primorski avtocesti iz smeri Vrhnike proti Brezovici se je v ponedeljek okoli 12.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta se huje poškodovala voznik in sopotnica. Nesreča se je zgodila, ko je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, ki je po zanašanju trčilo v nasip in se obrnilo na streho. Zdravstveno stanje sopotnice je kritično.

V nesreči sta se voznik in sopotnica huje poškodovala. Zdravstveno stanje sopotnice je kritično. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.