V prometni nesreči v Laznici umrl motorist

Na regionalni cesti Maribor–Ruše se je v kraju Laznica danes nekaj po 13. uri zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila voznik osebnega avtomobila in motorist. Motorist se je ob trku tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Regionalna cesta je zaprta za ves promet.

O prometni nesreči so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko. Več informacij bo znanih po končanem ogledu kraja prometne nesreče, so sporočili z mariborske policijske uprave.