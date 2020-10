Pomurski policisti poželi za skoraj pol milijona evrov konoplje

Konec septembra so pomurski policisti na težko dostopnem terenu ob reki Muri na meji s Hrvaško, podobno kot pred slabima dvema mesecema na murskem otoku, odkrili prepovedano drogo konopljo, iz katere bi za zdaj neznani pridelovalci lahko dobili okoli 150 kilogramov marihuane ter z njo zaslužili okoli 450 tisoč evrov. Nasad s 50 sadikami so danes zasegli tudi v Novi Gorici.

Kot je povedal vodja oddelka za organizirano kriminaliteto sektorja kriminalistične policije na soboški policijski upravi Dejan Ravš, je dva nasada na območju Lendave, v neposredni bližini naselja Dolnja Bistrica, odkril njihov opazovalec ob nadzoru meje s helikopterjem, poroča STA.

Foto: Policija

Odkrili šest nasadov, na katerih je raslo 836 sadik konoplje

Kriminalisti so pozneje odkrili skupno šest nasadov, na katerih je raslo 836 sadik konoplje, visokih od dva do štiri metre.

Foto: Policija

Konopljo so v šestih velikih vrečah policisti odpeljali na odlagališče, osem pa jih je zaradi skoraj neprehodnega terena v bližini Mure prepeljala letalska policijska enota s helikopterjem.

Foto: Policija

Kot so ugotovili, so bile rastline gojene, vse razen zavarovanih vzorcev, potrebnih za sodišče, pa so komisijsko uničili. Pri odkrivanju nasadov so si pomagali tudi z letalnikom, preiskavo za izsleditev neznanih storilcev pa nadaljujejo.

Foto: Policija

O najdbi nasada poročajo tudi policisti iz Nove Gorice

Kot so sporočili policisti s policijske uprave Nova Gorica, so v sredo na območju Šempetra pri Gorici našli in zasegli večji nasad prepovedane droge konoplje, in sicer okoli 50 sadik, visokih približno 2,5 metra. Zasežene rastline so poslali v analizo, zoper 25–letnega osumljenca, lastnika nasada, pa bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Foto: PU Nova Gorica

Foto: PU Nova Gorica