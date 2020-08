30-letniku zasegli več kot 200 sadik konoplje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grosupeljski policisti so danes na podlagi pridobljene odredbe za hišno preiskavo pri 30-letnem osumljencu z območja Ivančne Gorice odkrili 223 sadik rastline konoplja, velikih med 80 in 470 centimetrov, in okoli 200 gramov že posušenih rastlinskih delcev. Zoper osumljenca bo podana kazanska ovadba na pristojno tožilstvo.