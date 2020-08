Konjiški policisti zasegli več kot tisoč sadik konoplje

Konjiški policisti so po opravljeni hišni preiskavi v sodelovanju s posebno policijsko enoto in vodnikoma službenih psov 44-letnemu občanu z območja Vitanja zasegli 1.400 sadik konoplje, ki so jih našli v bližini njegovega bivališča. Pozneje so v njegovi hiši zasegli še okoli 500 gramov posušenih vršičkov konoplje.