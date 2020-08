Velika akcija policistov: konopljo so odvažali kar s helikopterjem #video #foto

Policisti so nasad v sredo poželi, policijski helikopter pa je po zraku prevažal ogromne bele vreče in jih odlagal na traktor.

Nasad se je nahajal na otoku, ki ga je ustvarila reka Mura. Kot so za Planet povedali domačini, so policisti odpeljali okrog 20 belih vreč, kjer naj bi bile sadike konoplje.

"Mimogrede" našli še truplo pogrešanega 69-letnika

Neuradno je policija prijela tri moške, stare od 41 do 48 let. Po poročanju Planeta naj bi bili osumljenci Štajerci, ki pa so delovali iz stanovanja v Prekmurju. Policija naj bi v hišni preiskavi našla predmete, ki so jih uporabljali pri gojenju konoplje na skrivni lokaciji.

Murskosoboški policisti so bili za zdaj skopi z informacijami, več podrobnosti pa bodo razkrili danes popoldan.

Med preletavanjem helikopterja so na tem območju med drugim našli tudi truplo več dni pogrešanega 69-letnika, ki so ga zadnje dni iskali ob Muri.

Foto: Planet TV

