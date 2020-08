Bežal pred policisti, ustavili ga niso niti s stingerjem

Primorski policisti so včeraj na cesti od Gradišča proti Podgradu vozili za osebnim vozilom madžarskih registrskih tablic in ga večkrat poskusili pravilno ustaviti. Voznik je namreč večkrat nevarno prehiteval čez polno črto in vozil prehitro. Pri Kozini so policisti postavili stinger, a ga je moški prevozil, kljub predrtim pnevmatikam pa je nadaljeval vožnjo. Na koncu je trčil v steber javne razsvetljave in pobegnil iz vozila. Policisti ga še niso izsledili.

Ker se voznik na znake policistov ni ustavil, s svojo vožnjo pa je ogrožal druge udeležence v prometu, so policisti pri Kozini postavili stinger. Voznik ga je prevozil, kljub predrtim pnevmatikam pa je peljal naprej. Kmalu je zapeljal na levi pas na nasprotno smer krožišča, nato še čez krožišče na pločnik in travnato površino, na koncu pa je trčil v steber javne razsvetljave. Voznik je iz avtomobila pobegnil peš. Policisti so ga intenzivno iskali na različnih relacijah, vendar ga za zdaj niso izsledili, so sporočili s koprske policijske uprave.

Romunki ukradli 2.900 evrov



Na počivališču Povir – jug je okoli 23. ure 45-letna državljanka Romunije stopila z avtobusa in odšla v sanitarije. Pri vrnitvi so do nje pristopili trije moški, eden jo je ogovoril in se ji predstavil kot odgovorna oseba prevoznega podjetja Atlantis. Izjavil je, da mora zaradi protokola podjetja preveriti in prešteti vsoto denarja, ki ga je prinesla s seboj. Tujka je v to privolila in moškemu izročila tri tisoč evrov. Moški je denar preštel in ji vrnil dva bankovca po 50 evrov, nato pa skupaj s preostalima dvema zapustil kraj. Državljanki Romunije je tako ukradel 2.900 evrov. Policisti primer še preiskujejo.