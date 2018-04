824 prehitrih: To so "rekorderji" policijskega nadzora hitrosti

Na odseku z omejitvijo 130 km/h je vozil s hitrostjo 187 km/h. Foto: policija

Policisti so včeraj hitrost merili na skupno 617 lokacijah, kjer so v 12-urnem nadzoru ugotovili 824 kršitev. Med temi jih je bilo največ (602) zabeleženih v naseljih. Sledile so avtoceste (150).

Večina prekoračitev od 20 do 30 km/h

Pri večini prekoračitev hitrosti je šlo za prekoračitve hitrosti do 20 km/h nad omejitvijo v naseljih in do 30 km/h nad omejitvijo na cestah izven naselja in na avtocestah.

Večino voznikov (678) so policisti s kršitvijo seznanili na kraju, od tega so jih 97 le opozorili. Izdali so 137 mandatnih kazni zoper tujce, v štirih primerih pa so zaradi kombinacije prekrškov podali obdolžilne predloge na pristojna sodišča. 146 voznikov lahko pričakuje, da bo obvestilo o prekršku prejelo po pošti.

Poleg prehitrih tudi nevarno počasni vozniki

"Kljub vsemu pa smo policisti obravnavali voznika, ki je na dolenjski avtocesti vozil s hitrostjo 187 km/h (na fotografiji), na območju Pomurja pa voznika trikolesa, ki je v naselju vozil s hitrostjo 107 km/h in še pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti, ki smo mu ga odredili policisti, je pokazal 0,61 mg/l izdihanega zraka. Po drugi strani pa je določen del voznikov zaradi nadzora hitrosti vozil veliko prepočasi. Na gorenjski avtocesti, denimo so policisti obravnavali voznika, ki je namesto 130 km/h vozil le s 46 km/h, kar je lahko v prometu prav tako zelo nevarno," pojasnujejo na policiji.