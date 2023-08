Župan New Yorka napovedal revolucijo javnega prometa

Župan New Yorka Eric Adams je predstavil načrt dela in razvoja mesta, del katerega je tudi elektrifikacija voznega parka. Ta vključuje tako mestne službe kot tudi različne ponudnike prevozov. Poleg taksijev sta največja ponudnika prevozov Uber in Lyft. Do leta 2030 bodo morali vsi svoje flote v celoti opremiti z električnimi avtomobili, ta prehod pa po Adamsovih obljubah ne bo prinesel višjih cen za prevoze. Do leta 2030 bi se transportni izpusti v mestu lahko prepolovili.

Uber in Lyft, ki imata samo v New Yorku skupno okrog 78 tisoč avtomobilov, sta tudi sicer do leta 2030 že napovedala polno elektrifikacijo svojih vozil.

Trenutno 200 hitrih polnilnic, potrebovali jih bodo okrog 1.500

Po lanski študiji državnega laboratorija za obnovljive energetske vire bi New York potreboval več kot 1.500 hitrih polnilnic, če bi želeli učinkovito polniti 20 tisoč avtomobilov z naslova taksijev in drugih prevozov na zahtevo. Do leta 2030 bodo tako potrebne večje investicije v infrastrukturo. Mesto New York ima trenutno okrog 200 hitrih polnilnic DC in tisoč klasičnih polnilnic AC.