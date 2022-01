Znani so podatki: to je 20 najuspešnejših znamk v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropejci smo lani kupili 10,6 milijona novih avtomobilov, oziroma 200 tisoč manj kot predlani. Z naskokom je na trgu še naprej vodilni Volkswagen, ki je edini v Evropi prodal več kot milijon novih avtomobil. Renault je zdrsnil na peto mesto, najbližje Volkswagnu lani - prodajno zelo izenačena - Peugeot in Toyota.

Znani so podatki avtomobilske prodaje v Evropi za lansko leto. Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev je predstavilo podatke, ki za lansko leto kažejo upad prodaje novih avtomobilov za 1,9 odstotka. V Evropskih državah (skupaj z Veliko Britanijo) so skupno prodali 10,6 milijona novih avtomobilov (predlani 10,8 milijona). Zadnji mesec lanskega leta z več kot 21-odstotnim padcem prodaje ni prav nič prispeval k boljšemu izkupičku lanskega leta. Glavni krivec za nizko prodajo je bilo pomanjkanje polprevodnikov in otežena proizvodnja, ki nikakor ni mogla zadostiti povpraševanju na trgu.

V državah Evropske unije so lani prodali 3,3 milijona manj avtomobilov kot leta 2019, ko krize z epidemijo covid-19 in polprevodniki še ni bilo.

Peugeot lani v Evropi na drugem mestu, čeprav s prihodom na trg zamuja nova tristoosmica. Foto: Žiga Intihar

Medtem ko sta kljub padcu prodaje vodilni mesti zasedla Volkswagen in Peugeot, se je na tretje mesto z več kot desetodstotno rastjo povzpela Toyota. Še bolj opazna je bila rast prodaje Hyundaija in Kie, pri nazadovanju pa v oči bode le peto mesto Renaulta.

Lani so prodajo v primerjavi s predlanskim letom poslabšali za dobrih sedemnajst odstotkov. Pred dnevi objavljeni poslovni rezultati so sicer pokazali, da je Renault nižje skupne prodajne številke dobro nadomestil s prodajo dražjih in bolj donosnih vozil.

Dvajset najuspešnejših znamk leta 2021 v Evropi:

2021 2020 razlika (%) Volkswagen 1.274.137 1.358.059 -6,2 Peugeot 724.383 741.500 -2,3 Toyota 712.574 646.497 +10,2 BMW 682.895 674.898 +1,2 Renault 678.736 819.067 -17,1 Mercedes 642.948 735.185 -12,5 Audi 597.428 600.529 -0,5 Skoda 589.170 644.174 -8,5 Ford 523.970 648.530 -19,2 Hyundai 515.886 424.318 +21,6 Kia 502.677 416.715 +20,6 Opel/Vauxhall 486.503 485.808 +0,1 Fiat 475.502 491.110 -3,2 Citroen 445.650 448.572 -0,7 Dacia 410.788 405.484 +1,3 Seat 400.155 374.797 +6,8 Volvo 289.301 286.265 +1,1 Nissan 249.232 290.520 -14,2 Mini 175.867 172.865 +1,7 Mazda 155.434 149.419 +4,0

vir: ACEA