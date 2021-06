Znani podatki: takih avtomobilov v Sloveniji prodajo največ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prodaja novih avtomobilov na bruto trgu je do konca maja v Sloveniji, primerjano s prvimi petimi meseci lanskega leta, zrasla za 20 odstotkov. Najbolje se prodajajo kompaktni SUV, majhni avtomobili in srednje veliki športni terenci. Med električnimi avtomobili, kjer pa je prodaja letos padla, na vrhu ostaja tesla model 3.

April je bil za avtomobilske trgovce v Sloveniji dober mesec, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Čeprav ti vključujejo tudi od 20 do 30 odstotkov izvoza v tujino, se posel počasi vrača na stare tirnice izpred epidemije covid-19. Maja so tako trgovci prodali 5.261 novih avtomobilov, lani v tem mesecu pa 5.048. Na letni ravni je letos s 25.833 novimi avtomobili prodaja za 20 odstotkov višja kot v prvih petih mesecih lanskega leta.

Foto: Gašper Pirman

Vsi avtomobilski razredi pa po tej uradni statistiki do konca maja niso zabeležili rasti prodaje. Po obsegu je vodilni razred kompaktnih SUV. Prodali so jih več kot pet tisoč, kar je 16,5 odsotka trga. Drugi najštevilčnejši je razred majhnih avtomobilov, kjer je prodaja letos padla za pet odstotkov. Sledijo srednje veliki športni terenci, kjer pa je prodaja letos zrasla za kar 45 odstotkov. Skoraj enaka je ostala prodaja spodnjega srednjega razreda.

V Sloveniji so do konca maja prodali tudi več kot tisoč klasičnih hibridov, temu pa lahko dodamo prav tako dobrih tisoč tako imenovanih “mehkih” hibridov. Trgovci so prav tako registrirali 41 priključnih hibridov, zato pa 541 povsem električnih avtomobilov. V enakem obdobju lani som jih prodali 577. Prodaja je torej padla za dobrih šest odstotkov.

Po uradni statistiki so med posameznimi modeli na vrhu renault clio, volkswagen T-cross in škoda octavia, med povsem električnimi vozili pa tesla model 3 (102), renault zoe (85) in renault twingo electric (61).

Prodaja po posameznih razredih (januar-maj):