Znane so podrobnosti: francoski SUV obeta zares veliko #foto

Peugeot je z modelom e-3008 pokazal prvi avtomobil z električno usmerjene platforme STLA medium, ki ponuja možnost večjih baterij, temu primerno višjega dosega in tudi hitrejšega polnjenja. Doseg bo znašal vse do 700 kilometrov, spodbudne so tudi napovedi glede moči polnjenja.

Foto: Peugeot Oblikovno smo nov Peugeotov športni terenec pred dnevi že predstavili, zdaj pa so Francozi razkrili še več tehničnih podrobnosti. Za razliko od današnjih električnih vozil bo e-3008 že nastal na platformi STLA medium, ki je v prvi vrsti (ne pa izključno) namenjena električnim avtomobilom. Ta platforma predstavlja velik razvojni korak naprej tako za Peugeot kot tudi celoten Stellantis.

Dve bateriji, doseg avtomobila vse do 700 kilometrov

STLA medium je platforma na 400-voltni zasnovi, ki omogoča tudi uporabo hibridnih in priključno hibridnih pogonov. Te bodo avtomobilu dodali naknadno, na voljo pa bodo na izbranih trgih. Peugeot, ki namerava z letom 2030 v Evropi prodajati le še električne modele, z novim e-3008 opravlja najodločnejši korak tej strategiji do zdaj.

Baterija pri električnem e-3008 bo imela kapaciteto 73 oziroma 98 kilovatnih ur. To je največ kar ta platforma omogoča. S tako velikimi baterijami so pričakovano zrasli tudi dosegi avtomobila. Po merilnem standardu WLTP bi lahko različica z večjo baterijo imela doseg do 700 kilometrov, pri manjši pa bo doseg znašal do 525 kilometrov.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Peugeot bo po e-3008 v naslednjih mesecih razkril še novega e-5008. Ta bo oblikovno in namensko predstavljal večji korak stran od e-3008 kot je to veljalo do zdaj. Če je manjši model zdaj bolj dinamično oblikovan, bo e-5008 usmerjen bolj v prostornost in družinsko uporabnost.

Spodbudno tudi pri polnjenju, za Peugeot velik korak naprej

Najvišja moč polnjenja prek enosmernega toka DC bo do 160 kilovatov. Na primerni polnilnici bo polnjenje od 20 do 80 odstotkov končano v 30 minutah. Klasični polnilec AC bo 11-kilovatni, dokupiti pa bo mogoče tudi 22-kilovatni polnilec AC.

Peugeot bo med redkimi proizvajalci, ki bo nudil sistem V2L oziroma možnost polnjenja zunanjih porabnikov z energijo avtomobilske baterije. Omejitev je moč treh kilovatov.

Voznik bo lahko izbiral med tremi stopnjami jakosti regenerativnega zaviranja in tremi voznimi programi, pri različici z dvojnim elektromotorjem in štirikolesnim pogonom bo dodatno mogoče izbrati še način za vožnjo izven asfaltnih cest.

Moč pogona bo znašala od 210 do 320 “konjev”

Osnovna različica z dvokolesnim pogonom bo imela moč 157 ali 170 kilovatov (odvisno od baterije), pri štirikolesnem pogonu in dvojnem elektromotorju pa bo moč zrasla na 240 kilovatov.

V primerjavi s predhodnikom je e-3008 dobil nekoliko bolj kupejevsko obliko, ki povzema najnovejši model 408. Tako je novi avtomobil večji od prejšnjega modela 3008. V dolžino bo e-3008 meril 4,52 metra, visok bo 1,89 metra in širok 1,64 metra. Športni terenec z izrazito kratkimi previsi bo imel v osnovni različici maso 2,1 tone.

Notranjost je v znamenju Peugeotovega vozniškega prostora i-cockpit, dveh desetpalčnih zaslonov na vrhu sredinske konzole in nove lokacije stikala za upravljanje s pogonom avtomobila. Na voljo bosta dva paketa opreme (allure in GT). Prostornina prtljažnika bo ne glede na izbran pogon vsajk 520 litrov.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot