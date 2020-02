Znana je plača novega predsednika Renaulta

Zdaj že nekdanji predsednik Seata pod okriljem Volkswagnovega koncerna je konec januarja tudi uradno potrdil selitev k Renaultu, kjer pa poslov zaradi konkurenčne klavzule ne sme prevzeti pred 1. julijem letos.

Interni dokumenti razkrivajo plačo, ki so jo v Parizu namenili v zadnjem obdobju zelo uspešnemu Luci De Meu. Letos bo tako dobil skupno okrog 5,8 milijona evrov, kar je precej več kot je lani zaslužil njegov predhodnik Thierry Bollore.

Neposredna plača, visoki dodatki in Renaultove delnice

Neposredna plača sicer znaša 1,3 milijona evrov letno, temu pa lahko letno pridobi še letna nadomestila do 150 odstotkov fiksne plače in 75 tisoč Renaultovih delnic. Bollore je imel fiksno plačo 900 tisoč evrov, dobil je lahko nadomestila do 125 odstotkov plače in 50 tisoč Renaultovih delnic.

De Meo je svojo pot sicer začel prav v Renaultu, nato pa delal pri Toyoti in Fiatu ter se nato preselil h koncernu Volkswagen.