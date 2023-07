Zmanjkuje časa, bo Audi platformo res kupil na Kitajskem?

O možnosti take odločitve je poročal nemški Automobilswoche in se pri tem skliceval na vire blizu vodstva Audija. Tako bi lahko že danes na to temo potekal izredni sestanek uprave družbe, predsednik koncerna Volkswagen Oliver Blume naj bi že odobril sodelovanje s Kitajci, Pri Audiju navedb za zdaj še niso komentirali.

Odločitev bi bila usmerjena v konkurenčnost na kitajskem trgu električnih avtomobilov, kjer imajo nemški proizvajalci za zdaj zelo nizke tržne deleže. Trenutno predstavljajo novi električni avtomobili na Kitajskem že 25 odstotkov trga. V prvem četrletju je Audi tako uspel prodati le 3.237 električnih avtomobilov. Kitajske znamke so že lani presegle 50-odstotni tržni delež.

Projekt Trinity in platforma SSP se lahko zavlečeta tudi v prihodnje desetletle

Audi trenutno na Kitajskem prodaja modela Q4 e-tron in Q5 e-tron (Audijeva različica volkwagna ID.6 X za kitajski trg), ki oba izhajata še iz Volkswagnove platforme MEB. Audi in FAW na Kitajskem gradita novo tovarno, kjer naj bi od konca leta 2024 proizvedli 150 tisoč avtomobilov letno. To bodo električni avtomobili z novejše platforme PPE, ki bo osnova prihodnjih modelov A6 e-tron in Q6 e-tron. PPE med drugim že prinaša 800-voltno tehnologijo.

Toda še veliko pomembnejši tehnološki preskok prinaša platforma SSP in sicer na področju avtonomne vožnje, programskega podpornega sistema in načina proizvodnje. Ta platforma je vezana na Volkswagnov projekt luksuznega avtomobila trinity. Ta pa zamuja, ki bi moral po prvih načrtih na ceste pripeljati že leta 2026. Zdaj se je ta projekt zavlekel vsaj do leta 2029, morda celo v naslednje desetletje in zavoljo tega zamika očitno pri Audiju nočejo več čakati.