Zjutraj v Tokiu: Toyota je razkrila novo strategijo #foto

Toyota je v Tokiu zjutraj razkrila izpopolnjeno strategijo svoje avtomobilske prihodnosti do leta 2035. Potrdili so tudi posebno poslovno enoto, ki bo namenjena le razvoju polno električnih avtomobilov.

Toyota je izvedla svojo prvo menjavo vodstva v več kot desetih letih. Akio Toyoda je postal predsednik podjetja, na izvršni funkciji pa ga je zamenjal mlajši Koji Sato. Nekdanji vodja znamke Lexus zdaj vodi največjega proizvajalca avtomobilov v prihodnja desetletja. V preteklosti so se že znali dobro prilagoditi razmeram v avtomobilski industriji, zdaj jim ta - tako z elektrifikacijo kot drugačno mobilnostjo - ponuja nove izzive.

Ponudnik mobilnosti in ne več le proizvajalec avtomobilov

Sato je danes zjutraj v Tokiu poudaril, da Toyota ostaja zaprisežena cilju brezogljične nevtralnosti do leta 2050. Izpuste bodo nižali z različnimi tehnološkimi prijemi. Tako še naprej stavijo na hibride, prav tako na vodikove gorivne celice, zdaj pa prvič resneje tudi na klasična baterijska električna vozila.

"Od avtomobilskega proizvajalca postajamo ponudnik mobilnosti," je bilo eno ključnih sporočil Satovega govora. Ta stavek pove, da bodo pri Toyoti širili ponujanje različnih oblik souporabe avtomobilov. Kot so poudarili Satovi sodelavci, danes večinoma parkiran avtomobil prav gotovo ni končni cilj njegove izkoriščene uporabnosti.

Toyotin bZ4X je bil prvi model z električne platforme e-TNGA, ki pa je namenjena istim proizvodnim linijam kot klasična vozila s termičnimi motorji. Foto: Toyota

Po več kot desetletju je Toyota pred kratkim dobila novega izvršnega direktorja. Koji Sato je pred tem vodil Lexus. Foto: Toyota

Toyota je sicer že pred več kot desetimi leti sodelovala s Teslo in takratni ameriški start-up jim je predelal model RAV4 tudi na električni pogon. Toda nato je Toyota prodala delež v Tesli in do zdaj ni resneje razvijala električnih vozil. Lani so z modelom bZ4X predstavili prvi namenski električni avtomobil, pri katerem pa so bili glede zmogljivosti pogona še dokaj zadržani. Pod vodstvom novega predsednika bodo Japonci pri polno električnih pogonih zdaj vendarle dali v najvišjo prestavo, saj bi v nasprotnem primeru tvegali resen tehnološki zaostanek za ameriško, evropsko in predvsem kitajsko konkurenco.

Do leta 2026 namerava Toyota predstaviti deset novih električnih modelov, ki bodo na leto predstavljali prodajo 1,5 milijona vozil. Nova enota bo skrbela tako za razvoj kot proizvodnjo. Procesni del proizvodnje želijo Japonci prepoloviti, kar je povezano tudi s stroški izdelave vozil in s tem maloprodajno ceno na trgu. Konkretnih modelov niso napovedali, bodo pa pri določenih poudarili praktičnost za družinsko uporabo.

Vitka proizvodnja vodi do nižjih cen

Toyota ima sicer že bogate izkušnje s prilagoditvami in izboljšanjem učinkovitosti proizvodnje. Leta 1985 so predstavili z vidika karoserijskih oblik prilagodljivo linijo proizvodnje, ki so jo desetletje pozneje uporabili globalno. Z njo jim je uspelo znižati stroške proizvodnje in obenem je ta linija postala takrat najhitrejša v avtomobilski industriji. Z nje je nov avtomobil zapeljal vsakih 50 sekund.

Izzivi bodo pri električnih vozilih podobni. Tradicionalni proizvajalec, kot je Volkswagen, potrebuje za izdelavo modela ID.3 okrog 30 ur, Tesla je kot specializirani proizvajalec električnih avtomobilov sposobna enega izdelati le v tretjini tega časa.