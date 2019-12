Zjutraj na Gorenjskem: na avtocesto brez goriva, nato je pokalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi malomarnosti in slabe označitve vozil so danes zjutraj na gorenjski avtocesti trčila kar tri vozila. Začelo se je z avtomobilom voznika, ki je na avtocesto zapeljal brez goriva. "Če vam zmanjka goriva, je to malomarnost," poudarjajo policisti.