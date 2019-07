Ostal brez goriva: Rinil avto in naredil 10 km zastoja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekemu Nemcu je med vožnjo po avtocesti zmanjkalo goriva. To se mu je pripetilo ravno na odseku vzdrževalnih del z le enim prometnim pasom, zato je povzročil desetkilometrski zastoj.

Do nenavadnega dogodka je prišlo na avtocesti A4 blizu Gorlitza. 43-letniku je med vožnjo zmanjkalo goriva, motor njegovega mercedesa je ugasnil, vse to pa se je zgodilo na skrajno neprimernem odseku.

Proti počivališču je avtomobil rinil, desetkilometrska kolona vozil pa po polžje za njim …

Goriva mu je namreč zmanjkalo prav tam, kjer je bil zaradi vzdrževalnih del odprt le en prometni pas. Zato je Nemec izstopil iz avtomobila in ga začel riniti proti najbližjemu izvozu z avtoceste.

Pri tem je za seboj ujel dolgo kolono voznikov, ki so se morali prilagoditi njegovi polžji hitrosti. Približno sto metrov pred počivališčem nato avtomobila ni mogel več riniti naprej, bil je enostavno preveč izčrpan.

Njegovega sopotnika so odpeljali do bencinske črpalke, vrnil se je s kantico goriva in nato sta se skupaj s sopotnikom vendarle odpeljala naprej. Nastal je 10-kilometrski zastoj, ki ga je bilo konec šele dobro uro pozneje.

Kazen je bila mila, policisti so cenili njegovo požrtvovalnost

Čeprav je Nemec iz malomarnosti povzročil zastoj, je naposled dobil zelo milo kazen. Policisti so namreč cenili, da je s svojo požrtvovalnostjo preprečil še daljši zastoj, obenem pa bi bil stoječ avtomobil še bolj izpostavljen za morebitne nalete drugih vozil. Za zdaj je moral plačati le 25 evrov, temu pa bo morda moral naknadno prišteti še določene stroške policijskega posredovanja, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Tudi v Sloveniji je za neupravičeno zaustavljanje na avtocesti in hitri cesti predvidena visoka globa. Tak voznik bi moral plačati 300 evrov. Izjema je zaustavitev v sili in zaradi nudenja nujne pomoči, določa Zakon o pravilih cestnega prometa. To določilo je sicer še pogosteje aktualno v primeru neviht s točo, ko se nevestni vozniki zaustavljajo pod mostovi ali v predorih.