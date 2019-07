Policisti zgroženi: na avto bazen, vanj za obtežitev dve hčerki

Having your children sit in an inflatable pool on top of your car while driving will get you arrested.



Endangering the Health or Life of a Child Arrest Press Release: pic.twitter.com/PsenoYUwbY — Dixon Police (@DixonPolice) July 10, 2019

Policijo v ameriški zvezni državi Illinois je poklical zaskrbljeni voznik, ki je na cesti videl komaj verjeten prizor. Bel audi Q5 je imel na strehi nameščen napihljiv bazen, voznica avtomobila pa iz njega pred prevozom ni izpustila zraka.

Bazen napihnili pri prijatelju, domov ga je peljala na strehi avta

Da bi bazen ostal na strehi audija, je vanj raje posadila hčerki, stari osem in 16 let. Policisti so avtomobil ustavili in voznico identificirali kot 49-letno Jennifer A. Janus Yeager.

Ugotovili so, da je peljala prazen bazen do prijateljeve hiše in ga tam napihnila z zrakom. Domov je tako želela pripeljati že pripravljen bazen, a je pri tem očitno pozabila na zdravo pamet in zdravje lastnih otrok. Obtožili so jo pod dvema točkama ogrožanja otrok in ene točke nevarne vožnje.

Američanko čaka obisk pri sodniku, vseeno pa so jo izpustili na prostost.