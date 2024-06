Zgled za cel svet? Japonci z idejo, kako rešiti tovorni promet.

Azijci predlagajo nov zanimiv transportno-logistični projekt, ki se zdi kot dobra rešitev tako za nižanje škodljivih izpustov iz naslova transportnega sektorja kot tudi zmanjševanja prometne gostote na avtocestah.

Projekt so si zamislili Japonci – gre za pravi kolosalen tekoči transportni trak, ki bo dolg 500 kilometrov in bi povezal mesti Tokio ter Osaka.

Kar 30 odstotkov naročenih paketov brez dostave?

O projektu so na pristojnem japonskem ministrstvu razpravljali od začetka letošnjega leta, prvi osnutki in poročila pa kažejo prve obrise projekta, je poročal japonski The Japan Times.

Japonska se sooča z drastičnim večanjem spletnih nakupov in na drugi strani primanjkovanjem števila dostavljalcev oziroma voznikov dostavnikov. Brez inovativnih rešitev bi se lahko zgodil logistični kolaps. Do leta 2030 naj bi kar 30 odstotkov naročenih paketov ostalo brez dostave, ker preprosto ne bo nikogar, ki bi jih dostavil.

Rešitev nad ali pod zemljo? Glavna ovira so visoki stroški.

Za zdaj je odprtih še več možnosti, kako zgraditi ustrezno rešitev. Transportni tekoči trak je le ena izmed njih, a spada med verjetnejše. Zgradili bi lahko tudi predor, a bi stroški take gradnje lahko presegli proračun. Deset kilometrov predora bi po oceni ministrstva stalo od sedem do 80 milijard jenov (od 40 do 465 milijonov evrov). Prve projekcije traka nad zemljo so predvidele strošek nekaj več kot 25 milijard jenov (145 milijonov evrov) za deset kilometrov.

Japonsko ministrstvo je pozvalo zasebna podjetja k sofinanciranju projekta. Transportni tekoči trak naj bi zgradili v desetih letih.