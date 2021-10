Želi biti bolj opazen: to je novi BMW-jev enoprostorec #foto

Čeprav so športni terenci zavzeli svet, je povpraševanje po družinskih enoprostorcih očitno dovolj veliko, da je BMW nadaljeval razvoj druge generacije družinskega active tourerja. Ta se lahko pohvali s spremenjeno zunanjo podobo, postal je večji in posledično tudi prostornejši, na seznamu motorne palete pa sta poleg bencinskih možnosti tudi dizelska in priključno-hibridna.

Druga generacija tega premijskega kompaktnega enoprostorca se oblikovno zgleduje po precej večjem X7. Najopaznejša novost so večje BMW-jeve ledvičke in tanjši žarometi LED, ki so na voljo tudi v matrični tehnologiji. Za izboljšano aerodinamiko poskrbijo nekoliko bolj skrite vratne kljuke in manjša vzvratna ogledala. Zadaj je izpušna cev integrirana nižje v odbijač, s tanjšimi zadnjimi žarometi pa bo serija 2 active tourer pritegnila več pogledov mimoidočih.

Večji v vse smeri

V primerjavi s predhodnikom je druga generacija daljša za 43 in širša za 24 milimetrov. Spredaj in zadaj so kolesa postavljena za 25 Foto: BMW milimetrov bolj navzven, spremenjeni proporci in aktivna aerodinamična zakrilca v maski hladilnika pa so poskrbeli za 0,26 nižji koeficient zračnega upora.

Morda še bolj kot zunanjost je spremenjena notranjost. BMW-jevi oblikovalci so na sredino armaturne plošče vgradili 10,7-palčni zaslon na dotik in pred voznika 10,25-palčne digitalne merilnike. Vse skupaj deluje z novim operacijskim sistemom osme generacije. Vsekakor je največja novost spremenjen osrednji greben avtomobila, kjer ni več vrtljivega stikala za nadzor večopravilne enote. Zamenjali so jo majhno stikalo za menjalnik, elektronska ročna zavora in vrtljivo stikalo za nastavljanje glasnosti. Ker gre za "plavajočo" konzolo, je pod njo dodaten odlagalni prostor.

Vse je podrejeno uporabnosti

Ker gre v prvi vrsti za družinski model, je seveda vse podrejeno povečani uporabnosti. Zadnja klop je pomična in se naprej/nazaj pomika za 13 centimetrov, podre pa se jo lahko v razmerju 40 : 20 : 40. Prtljažni prostor ima med 470 in 1.455 litri prostornine, serijsko pa so že nameščena elektronsko dvižna prtljažna vrata. Na seznamu serijske opreme je tudi dvopodročna klimatska naprava.

Pri motorni paleti bodo zadovoljni vsi. Ljubitelji bencinski motorjev bodo lahko izbirali med 1,5-litrskim motorjem s sto ali 160 kilovati. Na voljo bo tudi različica 223i z vgrajenim dvolitrskim štirivaljnikom s 160 kilovati. Bavarci niso pozabili na ljubitelje dizlov. Na voljo bo 218d z dvolitrskim motorjem s 110 kilovati. Prav vsi štirje motorji so na voljo izključno s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom in pogonom na sprednji kolesni par. Nekoliko pozneje bosta na voljo tudi dva različna priključna hibrida, začetek prodaje pa je predviden za februarja prihodnje leto.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW