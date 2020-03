Že je tukaj - povsem nova Škoda Octavia 2020, možna naročila pri Porsche Inter Auto!

Oglasno sporočilo

Nova Škoda Octavia - Škoda Octavia karavan (Combi) vas bo s svojo naprednostjo takoj presenetila. Četrta generacija modela Škoda je zrasla v vse dimenzije in je tako precej pridobila tudi na notranji prostornosti – tudi prtljažnik se je močno povečal. Nov oblikovalski slog tako v notranjosti kot pri zunanjem oblikovanju pa poskrbi za izjemen nastop in prepoznavnost na cesti. Nova generacija modela Octavia 2020 med drugim predstavlja najnovejšo tehnologijo, varnost z asistenčnimi sistemi za pomoč pri vožnji. Ostaja tako limuzinska izvedenka kot karavanska Octavia Combi in seveda tudi zmogljiva različica Octavia RS karavan in Octavia Scout.

Nova Škoda Octavia – vse, kar morate vedeti Nova Škoda Octavia cena - Combi (velja od 04.03.2020 do izdaje novega cenika)

Nova Škoda konfigurator - Combi Financiranje Škoda 1 % vam omogoča nakup vozila ŠKODA za 1 % njegove maloprodajne cene na mesec.

Ostrejši zunanji dizajn, ki ohranja prepoznavno eleganco

Četrta generacija modela Škoda Octavia 2020 zvesto nadaljuje s prepoznavno obliko, ki so se je kupci navadili v številnih letih obstoja. Eleganten dizajn s spredaj povsem novo podobo, ki vključuje izrazite žaromete v LED (serijsko) ali matrični tehnologiji, zapeljivo masko in bolj dinamičnimi odbijači tako spredaj, kot zadaj, obljublja velik potencial v spodnjem srednjem razredu. Zadnje luči so prav tako v tehnologiji LED z dinamičnimi smerniki.

Nova Škoda Octavia - najpomembnejše novosti!

V celoti digitalizirana notranjost nove generacije modela Škoda Octavia!

Več prostora v notranjosti in prtljažniku.

Bolj oster zunanji dizajn z veliko mero elegance.

Veliko izbire med pogonskimi sklopi, tudi priključni hibrid.

LED žarometi serijsko, matrični žarometi za doplačilo!

V notranjosti vlada popolna digitalizacija

Notranjost četrte generacije modela Škoda Octavia je povsem drugačna, kot smo je bili vajeni do sedaj. Prevladuje digitalno okolje, novi dvokraki volanski obroč, ki zagotavlja veliko tipk (funkcij), in pa povsem izpopolnjen sredinski del z velikim zaslonom multimedijskega zaslona (od 8,25 do 10 palcev). Na voljo je tudi head-up projekcijski zaslon, ki pomembne podatke projicira na vetrobransko steklo, multimedijski sistem pa se lahko pohvali s številnimi novimi funkcijami. Digitalni merilniki so izboljšani tako, da omogočajo kar štiri različne prikaze. Ne manjka niti najnovejši USB-C vmesnik, za doplačilo pa je lahko nova Škoda Octavia 2020 opremljena tudi z 230-voltno električno vtičnico.

Novi drsnik pod zaslonom multimedijskega zaslona v notranjosti modela Škoda Octavia zagotavlja nastavljanje glasnosti ali pa temperaturo klimatske naprave. Na voljo je tudi vmesnik za kartico e-SIM za povezavo z internetom, brezžično polnjenje pametnih naprav in še veliko več!

Samo najnaprednejši asistenčni sistemi

Vsi asistenčni sistemi so izboljšani, kar nekaj od v nadaljevanju naštetih jih je v Škodi na voljo prvič! Nov je recimo asistenčni sistem za izogibanje oviram, ki v primeru nevarnosti, da v Octavio trči udeleženec v prometu, vozniku pomaga z asistenco volanskega obroča. Sistem voznika prav tako opozarja, ali se mu kdo približuje - v primeru, da ne zazna povratnega dotika, zasilno ustavi vozilo.

PREVERITE: Aktualna zaloga vozil ŠKODA pri Porsche Inter Auto:

Škoda Octavia 2020 motorji: dizelski TDI, bencinski TSI in priključni hibrid

Bencinska motorja sta trenutno na voljo: 1.0 TSI z močjo 81 kilovatov oziroma 110 konjskih moči in 1.5 TSI z močjo 110 kilovatov oziroma 150 konjskih moči. Pri dizelskih različicah bo na voljo 2.0 TDI s 85 kilovati oziroma 115 konjskimi močmi in zmogljivejši 2.0 TDI s 110 kilovati in 150 konjskimi močmi.

Trenutno so na voljo motorji:

1.0 TSI 81 kW (115 KM) - kasnejša možnost naročanja

1.5 TSI 110 kW (150 KM)

2.0 TDI 85 kW (115 KM) in 110 kW (150 KM)

