Že čez pet let? Drzne napovedi za novi audi.

Na novo generacijo audija A3 bo treba počakati še okrog pet let, na cestah pa ta model vozi že od leta 1996.

Audi naj bi z novo generacijo modela A3 ponudil le še električni pogon. A3 bo nastal na novi namenski platformi, na cestah pa ga pričakujemo čez približno pet let.

Novo generacijo audija A3 lahko na cestah pričakujemo okrog leta 2027, motorji v njem pa naj bi bili le še električni, je poročal britanski Autocar in se skliceval na svoje vire znotraj tovarne. To je sicer skladno z napovedjo predsednika Audija Markusa Duesmanna, ki je za nemški Wirtschaftswoche pred kratkim napovedal, da bodo novi modeli Audija od leta 2026 le še električni.

Sredi desetletja novi audiji s platforme SSP

Bistvo nove generacije pa bo nova platforma SSP (Scalable Systems Platform), ki jo trenutno še razvijajo. Pri Audiju novega A3 ne želijo narediti na osnovi Volkswagnove platforme MEB, torej podobno kot zdajšnjega Q4 e-trona. Nova platforma prinaša še veliko boljši izkoristek električnih pogonov, kamor spada tudi 800-voltni sistem in z njim velike moči polnjenja. Novi A3 naj bi imel tudi krajše previse in daljšo medosno razdaljo.

Trenutno pri Audiju uporabljajo dve električni platformi, in sicer MEB in PPE. V drugi polovici desetletja bodo obe združili v omenjeni SSP, ki je tehnološko veliko naprednejša, je v omenjenem intervjuju še povedal Duesmann.

Audi A3 nič več s pogonom le na sprednji kolesi

Če se bo res zgodil prehod na zgolj električni pogon - Volkswagnov koncern te dni pretresa odhod predsednika Herberta Diessa -, bo to tudi prvi A3 z osnovnim pogonom na zadnji in ne več na sprednji par koles. Zmogljivejše različice bodo seveda imele tudi dvojni elektromotor in štirikolesni pogon.

Kljub električnemu pogonu naj bi Audi na vrh nove generacije A3 še vedno postavil tudi model RS3, predvidoma z dodatkom "e-tron".