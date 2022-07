Uradne podrobnosti: Porsche je napovedal novi SUV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova električna platforma in novi prestižni SUV

Porsche je uradno potrdil, da bodo čez nekaj let na električni osnovi predstavili model, ki se bo umeščal na trenutnega cayenna.

Porsche pripravlja dodatno različico električne platforme SSP (Sport), na kateri bosta nastala tako druga generacija taycana kot tudi nova električna panamera. Porschejev predsednik Oliver Blume pa je za to platformo napovedal tudi novi športni terenec, ki se bo umeščal nad trenutno vodilni model cayenne.

Nemci bodo za novi SUV uporabili električni pogon in s tem vozilom nagovarjali vrh premijskega kroga svojih kupcev. Tehničnih podrobnosti o tem vozilu za zdaj še ni, izdelovali pa ga bodo v tovarni v Leipzigu.

Kdaj prihaja nova platforma SSP?

Volkswagnova platforma SSP bo svojo premiero predvidoma dočakala leta 2025. To bo visokotehnološka platforma, ki bo predvidoma omogočala uporabo tudi 800-voltnih sistemov, zmogljivejših elektromotorjev, naprednejših sistemov uporabe baterij in podobno.

Volkswagen jo napoveduje prek koncepta trinity (napovedani Volkswagnov tekmec tesle model 3), uporabile pa jo bodo tudi druge znamke. Porsche vodi razvoj omenjene dodatne različice te platforme z oznako Sport.

Za razliko od napovednega športnega terenca pa bosta Porschejevevi električni različici modelov macan in cayenne izhajali s platforme PPE. To so pri Volkswagnovem koncernu prvič uporabili pri audiju Q6 e-tron.

Porsche je sicer v prvem polletju 2022 kupcem predal 145.860 avtomobilov, kar je bilo pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Najbolj priljubljen model s skoraj 42 tisoč kupci ostaja cayenne.