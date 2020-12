Zaupnica predsedniku VW? Danes pomemben sestanek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Herbert Diess vodi koncern Volkswagen od aprila leta 2018, veljavno pogodbo pa ima še do leta 2023. Foto: Reuters

Danes bo zasedal izvršni odbor koncerna Volkswagen in razpravljal o podaljšanju pogodbe predsednika Herberta Diessa. Podpora Diessu ni več samoumevna, pogodbo ima še do konca leta 2023.

Herbert Diess je eden večjih reformatorjev v zgodovini koncerna Volkswagen, ki je vodenje največjega avtomobilskega proizvajalca v Evropi tudi prevzel v časih mnogih sprememb in prilagajanja poslovnih modelov. V ospredju so varčevanja, visoka vlaganja v elektrifikacijo in tudi optimizacija poslovanja. Niti limuzinski VW passat, eden najbolj tradicionalnih volkswagnov, nima več gotove prihodnosti.

Enako velja tudi za Diessa, ki je morda prav zato želel dobiti potrditev podaljšanja pogodbe za vodenje koncerna. Pogodba mu sicer poteče šele leta 2023 in nenavadno je, da bi predsednik podporo za podaljšanje iskal že nekaj let pred njenim iztekom.

Diess bo podpor iskal pri izvršnem odboru, ki ga vodi Hans Dieter Poetsch (desno). Foto: Reuters

Danes bo zasedal izvršni odbor Volkswagna, je poročal Reuters in se skliceval na vire znotraj družbe. Ta odbor vodi Hans Dieter Poetsch, v njem pa so še Wolfgang Porsche, Hans Michel Piech, predsednik sindikata zaposlenih Bernd Osterloh in premier Zgornje Saške zvezne države Stephan Weil.

Diess je pred pol leta ostal brez položaja predsednika znamke Volkswagen, ki jo je vodil od izbruha afere Dieselgate leta 2015. Vodenje celotnega koncerna je prevzel aprila leta 2018.