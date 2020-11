Zasegli so mu 41 avtov: nekoč šef policije, zdaj iskani ubežnik #video

Nekdanjemu šefu policije v glavnem mehiškem mestu Ciudad de México so zaradi domnevne neprimerne porabe uradnih sredstev oblasti zasegle 41 avtov, tri vodne skuterje in motocikel. Med njimi je precej zaželenih in dragih klasičnih avtomobilov, Raymundo Collins pa se pred oblastmi najverjetneje skriva v ZDA.

Raymundo Collins je vodenje policije prevzel julija 2018, a je na položaju ostal le do decembra. Očitno je imel v tem času veliko dela predvsem s polnjenjem lastne denarnice, a mu številne nepravilnosti očitajo tudi iz prejšnje službe, ko je deloval kot vodja mehiškega stanovanjskega inštituta. Na začetku leta so ga obtožili nedovoljene preusmeritve 331 tisoč dolarjev (278 tisoč evrov) na osebni račun, v preiskavi pa so dokazali tudi številne nepravilnosti pri nakupu nepremičnine na območju Álvaro Obregón v Ciudadu de Mexicu. Tiralico za Collinsovo prijetje je 14. januarja izdal tudi Interpol.

V lasti ima bogato zbirko avtov

Collins si je s tujim denarjem kupil kar precejšnjo zbirko avtomobilov iz različnih časovnih obdobij. Med 41 avtomobili sta dva mustanga druge generacije, C3 corvette, cadillac eldorado iz leta 1959, lincoln cosmopolitan iz leta 1951, fordov model T iz leta 1927 in klasični land rover defender.

Vsa vozila, tri vodne skuterje in motocikel so mu zasegli v njegovi odsotnosti, saj je državni sodnik nalog za aretacijo izdal 8. septembra. A očitno roka pravice vsaj za zdaj do njega ne more, saj naj bi se skrival v ZDA. Mehiške oblasti se dogovarjajo o zahtevi za izročitev, če ga bo uspelo ujeti ameriškim policistom.