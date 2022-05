Zasebna dražba, osupljiv znesek: je res padel nov rekord?

Najdražji avtomobil, ki so ga do zdaj prodali na dražbi, je bil ferrari 250 GTO scaglietti. To je bil eden od 36 izdelanih tovrstnih ferrarijev in leta 2018 so ga prodali za 48 milijonov ameriških dolarjev. Če za zdaj neuradne napovedi držijo, je uspel Mercedes-Benz to ceno potrojiti in enega svojih legendarnih avtomobilov prodati za osupljivih 142 milijonov dolarjev. Ta dražbena cena tudi znatno presega do zdaj najvišji znesek za zasebno neposredno prodajo avtomobila. Pred štirimi leti so prav tako ferrarija 250 GTO prodali za okrog 80 milijonov dolarjev.

Rudolf Uhlenhaut skupaj s svojim sinom. Foto: Mercedes-Benz

To bi bil mercedes-benz 300 SLR v različici “uhlenhau coupe”. Ta avtomobil izvira iz petdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil Mercedes zelo uspešen v avtomobilskem športu. Tam je njihov oddelek za šport vodil inženir Rudolf Uhlenhaut.

Na osnovi Mercedesovega dirkalnika za formulo ena (W196 S) so za svetovno prvenstvo športnih avtomobilov razvili model 300 SLR uhlenhaut, ki ga je poganjal trilitrski motor V8 (model 300 SL gullwing je poganjal trilitrski šestvaljnik). Najvišja hitrost avtomobila je znašala 290 kilometrov na uro.

Med testiranjem prototipa v začetku petdesetih let. Foto: Mercedes-Benz

Avtomobil je poganjal trilitrski osemvaljni motor. Foto: Mercedes-Benz

Dirkaška zgodba 300 SLR uhlenhaut se je končala s tragično nesrečo na dirki v Le Mansu leta 1955, v kateri je umrlo 83 ljudi, Mercedes pa se je do leta 1989 umaknil iz avtomobilskega športa

Uhlenhaut se je z njim po razpadu dirkaškega programa vozil iz službe domov, saj so dirkalni avtomobil prilagodili za legalno vsakdanjo uporabo v cestnem prometu. Dirkaška zgodba 300 SLR uhlenhaut se je končala s tragično nesrečo na dirki v Le Mansu leta 1955, v kateri je umrlo 83 ljudi, Mercedes pa se je do leta 1989 umaknil iz avtomobilskega športa.

Zasebna dražba v Stuttgartu

Izdelali so le dva tovrstna avtomobila in enega od teh so zdaj domnevno prodali. Bil je del Mercedes-Benzove zasebne zbirke. Nemci so osebno izbrali približno deset kupcev, ki so z zasebnimi letali prispeli do Stuttgarta in se udeležili te zasebne dražbe. Novi kupci so se morali zavezati, da avtomobil ne bo namenjen nadaljni prodaji. Končna izklicna cena je bila torej domnevno 142 milijonov dolarjev.