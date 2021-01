Zapirajo tri tovarne: Ford se po 110 letih umika iz Brazilije

Pri Fordu so v lanskem letu močno prevetrili svoje poslovanje v Evropi, pred nekaj dnevi prekinili sodelovanje z indijsko Mahindro za gradnjo skupne tovarne in danes še potrdili, da zapirajo tri tovarne v Braziliji, kjer so izdelovali avtomobile zadnjih 110 let.

Pri Fordu racionalizirajo svoje poslovanje, zato bodo v Braziliji zaprli kar tri proizvodne obrate Camaçari, Taubaté in Troller. V prvi in drugi tovarni bodo z delom prenehali takoj, čeprav bodo še nekaj mesecev v obeh izdelovali rezervne dele za povečanje inventure in poprodajno prodajo. Tovarna Troller bo s proizvodnjo prenehala v zadnjem četrtletju leta. Posledično bodo prenehali tudi s prodajo modelov ecosport, ka in T4, ko bodo prodali vse avtomobile z zaloge.

Koliko ljudi bo ostalo brez dela? Pri Fordu molčijo.

Ob uradni potrditvi zaprtja teh tovarn pri Fordu niso razkrili, koliko ljudi bo ostalo brez služb. V tovarni Camaçari je zaposlenih 4.600 Ford bo kljub umiku v Brazilijo pripeljal težko pričakovanega bronca. Foto: Ford ljudi, v tovarni Taubaté pa okoli 1.370. Gre za drastično potezo ameriškega giganta, toda pri Fordu so se za zaprtje odločili zaradi epidemije covid-19, ki je prizadela že tako šepajoče prodajne številke. V zadnjih letih je namreč prodaja teh modelov padala, epidemija pa je poskrbela za končni rez.

Pri Fordu se sicer ne umikajo popolnoma iz Brazilije. Še vedno bodo tam obdržali svoj razvojni center v Bahii, testni center v Tatuí in pisarne za celotno regijo v Sao Paulu. Ford je v tej državi proizvajal avte zadnjih 110 let, zato je umik še toliko bolj boleč. A kupci se lahko veselijo nekoliko dražjih novosti, saj bo v državi naprodaj tako bronco kot brutalni mustang mach 1, na strani gospodarskih vozil bo še transit in poltovornjak ranger.

Ukinitev proizvodnje bo Forda stala 3,3 milijarde evrov, od tega bodo dve milijardi namenili za sporazume o ločitvi, odpovedi in poravnavi ter za druga plačila.