Zanimive številke za eno ključnih Mercedesovih novosti

Mercedes-Benz za razred C pripravlja namensko električno platformo MMA. Foto: Gašper Pirman

Mercedes-Benz bo čez dve leti predstavil novo platformo MMA, ki bo namenjena predvsem električnim avtomobilom velikosti njihovega razreda C.

Mercedes-Benz je leta 2019 pred zadnjimi krizami v avtomobilski industriji v kompaktnem razredu prodal 680 tisoč avtomobilov, lani pa še 570 tisoč avtomobilov. Toda v istem obdobju je povprečna prodajna cena teh avtomobilov narasla za 20 odstotkov. Do leta 2026 se bo po napovedih njihove uprave še dodatno povečala.

Kot smo že poročali pred dnevi, želi Mercedes-Benz še dvigniti cene svojih kompaktnih avtomobilov in povečati dobičkonosnost vsakega prodanega modela. Zmanjšali bodo število razpoložljivih karoserijskih izvedb in tudi delež tega razreda znotraj celotne Mercedesove prodaje se bo zmanjšal.

Namenski električni model za zdajšnji razred C

Eden ključnih produktov bo nova platforma MMA, ki je ena od štirih načrtovanih. Ta bo namenjena predvsem električnim avtomobilom, s čimer bi Mercedes-Benz na dimenzijski osnovi razreda C leta 2024 le dobil ustreznega tekmeca avtomobilom, kot so tesla model 3, BMW i4 in polestar 2.

Prek nove platforme bodo lahko poskrbeli za še več prostora, združili bodo baterije z visoko energijsko gostoto, učinkovite elektromotorje in tudi nov operacijski sistem infozabavnega vmesnika MBOS. Ta bo v prihodnje postal sestavni del vseh platform.