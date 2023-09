Zanimanje med Slovenci: raje na morje kot v salone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avgust je bil za prodajo novih avtomobilov dokaj slab, na letni ravni je prodaja letos boljša za štiri odstotke. Vodilna znamka Volkswagen, vodilni avtomobil škoda octavia, med električnimi – ti so letos svoj tržni delež v Sloveniji podvojili – razred zase Tesla.

Število registracij novih avtomobilov je avgusta upadlo za slabe tri odstotke (2,96 %), na letni ravni pa je prodaja letos štiri odstotke boljša kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovski zvezi Slovenije. Avgusta je večina vodilnih znamk registrirala manj avtomobilov kot v istem mesecu lani. Na letni ravni so na vrhu Volkswagen, Škoda, Renault, Toyota in Kia.

V prvih sedmih mesecih so letos v Sloveniji registrirali 2.825 novih električnih avtomobilov, lani v enakem obdobju 1.358. Velika rast je posledica predvsem Tesle, ki je imela avgusta na mesečni ravni spet odlične rezultate. Registrirali so 80 novih modelov Y, ob tem pa še 64 modelov 3 – ti so bili pred prihodom prenovljenega modela na voljo še z nižjo ceno.

Tesla je tako letos v Slovenijo prodala 939 avtomobilov oziroma 32 odstotkov vseh električnih. Prodaja ostaja zelo razpršena – uradna statistika je zabeležila skoraj 70 različnih modelov, a le sedem jih je do zdaj dobilo vsaj sto novih registracij.

Delež električnih vozil med registracijami novih avtomobilov je bil do konca avgusta 8,2-odstoten. Lani v enakem obdobju je bil še 4,1-odstoten. Na evropski ravni je bil delež električnih avtomobilov do konca letošnjega avgusta 13 odstotkov.

18 avtomobilov letos z vsaj 500 novimi registracijami

Teslin model Y je bil avgusta spet med najbolje prodajnimi modeli na skupnem trgu. Na letni ravni se kot najuspešnejši električni avtomobil uvršča na šesto mesto. V primerjavi z lanskim letom se je prodaja povečala za kar 388 odstotkov.

Avgust je bil iz vidika novih registracij slab za deset najbolje prodajanih avtomobilov leta. Poleg tesle model Y sta v primerjavi z lanskim avgustom več registracij dobila le še toyota yaris cross in volkswagen taigo. V prvih osmih mesecih sta raven tisoč registriranih avtomobilov presegla le škoda octavia in renault clio. Skupno je 18 različnih avtomobilov v osmih mesecih doseglo vsaj 500 novih registracij.