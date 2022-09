Zaključni šov v Podnanosu: obeta se vrhunska dirka #foto

Na cesti iz Podnanosa proti Rebernicam bo ta konec prvič potekala gorskohitrostna dirka, ki bo sklenila državno prvenstvo. Organizatorji so prejeli več kot 90 prijav, med njimi so tudi atraktivni športni prototipi in formule. V slovenskem državnem prvenstvu favorita Milan Bubnič (lancia delta) in Matej Grudnik (renault clio), najhitrejši mladinec sezone Anže Dovjak prvič v hyundaiju i30 TCR.

Tako kot uvodni reli v Vipavski dolini tudi zaključno gorskohitrostno dirko sezone pripravlja AK Ajdovščina Motorsport. Dirka bo potekala na 4,7 kilometra dolgi progi po nedavno obnovljeni cesti iz Podnanosa proti Rebernicam. Steza je zelo hitra, dokaj široka in tekoča. Tudi umetnih šikan ne bo.

V ospredju bodo na dirki proti Rebernicam predvsem formule in športni prototipi. Foto: Gregor Pavšič

"Ideja o gorskohitrostni dirki na Rebrenicah je stara vsaj pol stoletja." je povedal vodja organizacijske ekipe Silvan Lulik. "Veseli smo, da je ob podpori lokalnega gospodarstva, posebej podjetja Šraml d.o.o., napočil čas za uresničitev teh naših dolgoletnih sanj. Nova asfaltna podlaga, dvojne zaščitne ograje ter sama konfiguracija proge so zagotovilo za vrhunski avtošportni dogodek, za katerega upamo, da bo postal tradicionalen."

Organizator bo poskrbel tudi za čim lažji dostop gledalcev do prizorišča: na voljo bo brezplačen avtobusni prevoz iz smeri Podnanosa ter iz smeri Razdrtega. Prav tako ponujajo možnost taksi voženj z dirkalnimi vozili, za zabavo bodo poskrbeli tudi nekateri izmed najboljših slovenskih drifterjev.

Prvi uradni trening se bo začel v soboto ob 13. uri, drugi pa eno uro po končanem prvem treningu. Tretji uradni trening bo na sporedu v nedeljo ob 8.30, štart prve od dveh dirk pa bo ob 12. uri.

Milan Bubnič (lancia delta) je že potrdil naslov državnega gorskega prvaka. Foto: Uroš Modlic

Nadarjeni Anže Dovjak bo naslov prvaka kronal s prvim nastopom z atraktivnim hyundaijem i30 TCR. Foto: Gregor Pavšič

Med prijavljenimi vozniki izstopajo vozniki formul in športnih prototipov, še posebej Federico Liber (wolf GB08) in Fausto Bormolini (reynard F3000). Liber je letos že zmagal na Gorjancih in v Lučinah, tudi tokrat pa velja za glavnega favorita. Med Slovenci bosta s formulama na štartu Vladimir Stankovič (lola B09) in Marjan Smrdelj (renault).

Državno prvenstvo je že odločeno v prid Milana Bubniča (lancia delta), zato bo zadnja dirka namenjena bolj prestižnemu tekmovanju. Dirka bi bila lahko pokazatelj razmerja moči že za naslednjo sezono, če bomo tokrat Grudnika videli z dobro delujočim štirikolesno gnanim renault cliom. Prva dirka na Gorjancih je bila zanj zelo spodbudna. Novost bo konec tedna pokazal Anže Dovjak, letošnji državni prvak v Razredu 5a in najhitrejši mladinec sezone. Mladi dirkač, ki je sklenil šele prvo leto kariere, bo prvič vozil atraktivni hyundai i30 TCR.

Jan Pivk (MG ZR 105) je vodilni v Razredu 5b, kjer mu za naslov prvaka zadošča že drugo mesto na zadnji dirki. Foto: Gregor Pavšič

Klemen Trček (MG ZR 105) brani naslov prvaka v Razredu 5b, v prihodnje si ne glede na razplet letošnje sezone želi v višji tekmovalni razred. Foto: Gregor Pavšič

Odločilna dirka v dveh razredih za DP

V državnem prvenstvu sta odprti še vprašanji prvaka v Razredu 5b in gorski razvrstitvi pokala Twingo.

Jan Pivk ima pred zadnjo dirko šest točk prednosti pred Klemnom Trčkom (oba MG ZR 105). Pivk je letos kar trikrat zmagal, Trček pa enkrat – je pa bil aktualni prvak letos kar petkrat drugi oziroma nikoli slabši od drugega mesta. Pivk je trem zmagam dodal še dve tretji mesti. Na zadnji dirki mu tako zadošča že drugo mesto; tudi če bi se Trček z zmago z njim točkovno izenačil, bi zaradi večjega števila zmag prvak postal Pivk.

V pokalu Twingo ima po treh dirkah Miha Fabijan šest točk prednosti pred Gašperjem Kosom, teoretično lahko naslov osvoji tudi še David Stušek – njegov zaostanek je 12 točk. Podobno kot lani, ko je o naslovu odločal skupni čas vseh gorskih dirk, bo napet tudi zaključek letošnje sezone. Fabijan in Kos imata oba po eno tretje mesto, Fabijan pa dve zmagi. Kos je bil ob tem še enkrat prvi in enkrat drugi, in če bi v Podnanosu zmagal, Fabijan pa bil drugi, bi imela oba povsem enako število točk in enake uvrstitve. V skupnem času je po treh dirkah boljši Fabijan, ki ima pred Kosom prednost 5,3 sekunde. Če torej Kos zmaga, mora biti Fabijan za ubranitev naslova prvaka vsaj drugi, in to z zaostankom manj kot 5,3 sekunde.

V pokalu Twingo gorski naslov brani Miha Fabijan. Foto: Uroš Modlic