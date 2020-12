Zakaj se je Elon Musk preselil v Teksas?

Prvi mož Tesle je že spomladi ob omejitvenih ukrepih zaradi epidemije covid-19 grozil s selitvijo sedeža Tesle iz Kalifornije. Tako skrajnega ukrepa sicer niso sprejeli, se je pa zdaj Elon Musk sam preselil v južni del države Teksas. Okrcal je kalifornijsko vodstvo, češ da je preveč zaverovano v svoje dolgoletne prednosti za tehnološka podjetja. Musk se seli bližje novi tovarni v Austinu, kjer bodo za Američane izdelovali različne avtomobile, med njimi predvsem električni poltovornjak cybertruck.

V Teksasu je včeraj Space X opravil tudi testni polet in poskus vertikalnega pristanka svoje rakete starship. Ta je sicer uspešno pristala, zaradi previsoke hitrosti pa nato eksplodirala. Musk je prek Twitterja pojasnil razloge, a testni polet kljub temu opisal kot uspešen. Z njim naj bi dobili želene podatke.

Thank you, South Texas for your support! This is the gateway to Mars.