Za nekaj sekund so "na skrivaj" že pokazali novega #video

BMW je razkril koncept neue klasse, ki bolj kot konkreten serijski avtomobil napoveduje platformo za naslednje avtomobile nemškega proizvajalca. S te platforme bo predvidoma najprej prišla električna limuzina, dimenzijsko podobna obstoječi BMW seriji 3 in tesli model 3, nato pa tudi športni terenci. To je pokazala tudi videopredstavitev nove platforme na razstavi IAA v Münchnu, kjer je BMW za nekaj sekund pokazal prav to novo vozilo.

Novi avtomobili BMW s platforme neue klasse z letom 2025

Avtomobile z nove platforme bodo začeli izdelovati leta 2025. Platforma bo po trditvah iz BMW omogočala 30 odstotkov več dosega, 30 odstotkov hitrejše polnjenje in 25 odstotkov manjšo porabo energije. V 24 mesecih bo BMW razkril šest avtomobilov s te nove platforme. Zamaskirani SUV izstopa s kratkim sprednjim previsom in podaljšanim zadkom, enako tudi z medosno razdaljo, ki bi morala z boljšim izkoristkom prostora prinesti pozitivne spremembe za potnike na zadnji klopi.

Če bi ta novi športni terenec dobil 30 odstotkov dodatnega dosega, bi to v primerjavi z obstoječim iX3 pomenilo uradni doseg po WLTP blizu 600 kilometrov.