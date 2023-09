BMW: to je naša prihodnost. Kaj menite, je smer prava? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW je razkril koncept platforme “neue klasse”, ki napoveduje serijo novih električnih avtomobilov tega bavarskega proizvajalca in začetek povsem novega ustvarjanja vozil. Spremembe so velike tako tehnološko kot uporabniško v notranjosti.

BMW je v Munchnu razkril dolgo pričakovani koncept z imenom “neue klasse”. Ime povzema koncept enakega imena v šestdesetih letih, s katerim je BMW stopil iz rdečih številk in začel svojo skokovito rast v avtomobilskem svetu.

Novodobni koncept resde ne napoveduje konkretnega novega modela, zato pa predstavlja oblikovalsko in tehnološko napoved novih avtomobilov znamke BMW. S te platforme bodo v razmaku dveh let izdelali kar šest novih električnih avtomobilov. Na prvega bo treba počakati do leta 2025.

"30 odstotkov večji doseg, 30 odstotkov hitrejše polnjenje in 25 odstotkov večja energijska učinkovitost ..."

Oblikovalsko radikalen: prepoznate v njem tudi linije BMW M3 E30?

Koncept je oblikovalsko pričakovano radikalen, saj je delo hrvaškega oblikovalca Domagoja Dukca. Ta zagovarja tezo, da morajo biti avtomobili BMW oblikovno posebni in da morajo deliti mnenja. Po mnenju Dukca bo BMW z novo platformo doživel nov zagon, nov začetek in potrebno transformacijo. Dukec je nekatere linije koncepta povzel tudi po kultnem BMW M3 E30.

Prvi avtomobil s platforme “neue klasse” bo avtomobil, ki bo dimenzijsko primerljiv s serijo 3 in bo bavarski neposredni tekmec avtomobilov kot sta tesla model 3 in hyundai ioniq 6. Nova platforma bo povsem spremenila nove električne avtomobile BMW, ki je do zdaj te večinoma izdeloval vzporedno s klasičnimi modeli.

Manjša poraba, hitrejše polnjenje in večji doseg

Kaj pa platforma prinaša iz tehnološkega vidika? Vseh podrobnosti pri BMW še niso razkrili, saj navsezadnje še niso pokazali končnega serijskega avtomobila. Po besedah glavnega razvojnika pri BMW Franka Weberja bo platforma prinesla “30 odstotkov večji doseg, 30 odstotkov hitrejše polnjenje in 25 odstotkov večjo energijsko učinkovitost.”

Uporabili bodo tudi nov tip baterij, pri katerih bo energijska gostota 20 odsotkov višja. Moč polnjenja se bo povečala do 270 kilovatov. Ob primerno prazni bateriji bo to pomenilo dodatnih sto kilometrov krepko pod 10 minutami polnjenja. Proizvodnja novega tipa sestave baterij naj bi stroške izdelave zmanjšala za polovico.

BMW bo električne avtomobile s platforme “neue klasse” izdeloval v tovarni v madžarskem Debrecenu.

Poslavlja se vrtljivo stikalo iDrive

Notranjost koncepta je še precej futuristična. Znano pa je, da bodo serijski avtomobili v notranjosti veliko bolj minimalistični kot danes. Poslovil se bo tudi znamenito vrtljivo stikalo iDrive, ki je bil zaščitni znak za BMW vse od leta 2001 in takrat predstavljene serije 7.

Pri konceptu se je nemogoče izogniti vtisu, da so na notranjost vplivali tudi Teslini avtomobili. Novost bo nova generacija projecirnega sistema na vetrobransko steklo, ki bo omogočal izpis podatkov prek celotne širine stekla. Z informacijami bosta lahko rokovala tako voznik kot sovoznik in določeno vsebino na vetrobransko steklo poslala prek gest z rokama. Pomemben del interakcije z avtomobilom bo tudi glasovno ukazovanje.

