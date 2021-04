Za dva tisočaka: punca lovi fante, ceneje v Sloveniji ne gre

"Avtomobilski šport je predrag," pravijo številni in v resnici imajo prav. Še naprej pa obstajajo tudi izjeme, namenjene predvsem začetnikom za prvo dokazovanje, nabiranje izkušenj in potrjevanje talenta. Štiri gorske dirke v Sloveniji s pokalnim renaultom twingom, sam med sebi enakimi, bodo letos z vsemi stroški stale okrog 2.300 evrov. Ducat dirkalnikov so že oddali, v konkurenci spet dvakratni prvak in zelo hitro dekle iz Postojne.

Še tako nadarjeni prvaki s svetovne ravni dirkanja v različnih kategorijah so svoje prve korake naredili v šibkejših avtomobilih ali kartingu. Torej v sredini, kjer je konkurenca številčnejša in toliko bolj izenačena. Tako okolje pokaže tiste prave talente, ki znajo iz razmeroma šibkih avtomobilov s svojo spretnostjo in mirnostjo izvleči največ. Zato v tujini redno organizirajo posebna pokalna tekmovanja in široko zastavljene izbore, katerih glavni namen je, poleg razmeroma dostopnega dirkanja, tudi iskanje še posebej nadarjenih voznikov. V Sloveniji je bil v preteklosti najuspešnejši pokal Seicento, ki je razkril številne poznejše prvake in obenem vsem drugim omogočil ugoden vstop v avtomobilski šport.

Foto: Lema Racing

Letos bodo v Sloveniji spet izpeljali pokalno tekmovanje z Renaultovimi twingi. To je projekt ekipe Lema Racing, ki ga na cestnohitrostnih in gorskohitrostnih dirkah uspešno izvajajo že več let. Januarja leta 2015 smo na Grobniku na Siol.net kot prvi testirali takrat še razvojni prototipni dirkalnik. Ti so postali uspešnica najprej na dirkališčih, nato pa tudi na gorskih dirkah.

Prav te so vozniško in finančno najbolj dostopne in primerne predvsem za začetnike. Prvi kilometri za volanom malega twinga, ki ga poganja atmosferski trivaljni motor, se na prvi pogled morda ne zdijo mikavni, toda zmogljivejši avtomobili tudi učenje dirkaške obrti eksponentno podražijo. Obenem pa tak twingo hitro pokaže, kako kakovosten in spreten je posamezen voznik.

Vsa sezona za dobra dva tisočaka

Koliko tako dirkanje stane? V Sloveniji so letos v načrtu štiri gorskohitrostne dirke (uvodna že za prvi maj v Tolminu) in kdor bi želel nastopiti na vseh štirih dirkah, bo moral plačati dobrih 2.300 evrov. Pri ekipi Lema Racing pojasnjujejo, da ta cena vključuje prijavnino na dirko, najem dirkaške opreme, gorivo, gume, tudi potrebno tekmovalno licenco in zdravniški pregled. Izjema je le strošek ob morebitni "totalki" za odbitno franšizo, ki stane tisočaka.

Foto: Gregor Pavšič

Dvakratni prvak: "Še sam ne vem, kje dobim svojo prednost …"

Na gorskih dirkah je v zadnjih dveh letih prevladoval Urban Jelovčan, ki mu je uspelo kljub enakim avtomobilom močno izstopati. Pokalni prvak je bil že predlani, brez predane zmage je končal tudi lansko skrajšano sezono s tremi gorskimi dirkami.

"Začel sem na dirkališčih, kjer je ta twingo kar precej hiter. Gorske dirke so drugačne. Resda moči ni veliko in ti avtomobili niso med najbolj atraktivnimi, zato pa nas je več kot deset enakih, in to so zelo pošteni boji. Na progi se vedno najde kak ovinek, ki dvigne srčni utrip," pravi 27-letni Jelovčan, ki je predlani v avtomobilski šport prišel prek izbora RaceStar. Tam je bil četrti, nato pa je kupil enega izmed twingov in začel nizati zmage.

"Še sam ne vem, kako mi uspe pridobiti tako prednost. Morda vozim najbolj čisto in iz ovinkov prinesem največ hitrosti. To je na gorskih dirkah s takimi avtomobili zagotovo prava pot do uspeha," dodaja.

Predlani je točke v pokalu Twingo na gorskih dirkah osvojilo 14 voznikov, lani pa 15. Pri Lema Racingu imajo za letos pripravljenih 22 twingov, od tega jih je 12 že oddanih. Vsi udeleženci ne vozijo skozi vso sezone, ampak le posamezne dirke. Zanimive so tudi končne nagrade za najboljše v skupnem seštevku. Naslov prvaka prinaša eno gorsko dirko s pokalnim renaultom cliom ali cliom rallyjem 5, drugo mesto test takega dirkalnika, tretje mesto pa eno brezplačno cestnohitrostno dirko s pokalnim twingom.

Foto: osebni arhiv

Letos se na gorske dirke s twingom vrača tudi do zdaj edina ženska predstavnica Špela Brezič, ki je bila predlani celo podprvakinja in je v skupnem seštevku zaostala le za Jelovčanom.

"Marsikdo bi rekel: pa zakaj twingo, saj ne gre nikamor? Ampak razlika je po mojem občutku majhna. Dela z obračanjem volana imaš ravno toliko kot v hitrejših divizijah. Sprva sem ga preizkusila na Gaju, kot za nagrado, in me je seveda takoj navdušil s svojo stabilnostjo in preprostostjo. Twingo kot prvi dirkalni avto, ki sem sploh vozila, je najcenejša možnost dirkanja. Prva gorska dirka z njim je bila nepozabna. Ravno tako kot tudi moji prvi krožni dirki na Madžarskem; tam smeha, napetosti in uživanja res ni manjkalo," se spominja 27-letna Postojnčanka, ki se je lani prvič preizkusila tudi v reliju.