VW pred Teslo, “električni” pred dizli

V Sloveniji je Volkswagen do zdaj prodal 175 avtomobilov ID.3, od tega so jih predali že 130. Foto: Gregor Pavšič

V Evropi so oktobra registrirali 1,1 milijona novih avtomobilov, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. To je sedem odstotkov manj kot oktobra lani. Največji delež novih avtomobilov je imelo bencinski motor. Prodaja elektrificiranih avtomobilov se je v primerjavi z lanskim oktobrom povečala za 153 odstotkov, kar je predvsem posledica veliko večje ponudbe tovrstnih pogonov (različni hibridi in povsem električni avtomobili) kot oktobra lani.

Le vsak četrti “elektrificirani” avtomobil je zares električni

Delež elektrificiranih novih avtomobilov je oktobra v Evropi znašal 26,8 odstotka. To je bilo drugi mesec zaporedoma več, kot je znašal delež novih avtomobilov z dizelskim motorjem - oktobra 26,3 odstotka.

Med elektrificiranimi avtomobili je bilo največ blagih hibridov, in sicer 32 odstotkov. Delež priključnih hibridov se je z 21 povečal na 24 odstotkov, delež povsem električnih avtomobilov pa z 21 na 25 odstotkov. Le približno polovica elektrificiranih avtomobilov torej ima priključni kabel, le vsak četrti pa je zares električni in vsaj v prometu vselej brez škodljivih izpustov.

Teslina ladja pripluje šele novembra

Volkswagen je na trg poslal nove primerke električnega ID.3, in to je postal oktobra z 10.475 vozili najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi. Pred tem je vrh zasedala tesla, model 3. Ker ta avtomobil izdelujejo zunaj Evrope in je prodaja neposredno odvisna od dobav novih naročenih vozil, ta pa so predvidena za november, je Teslin avtomobil oktobra zdrsnil po lestvici navzdol.

Za ID.3 sta bila najuspešnejša električna avtomobila še renault zoe (9.778) in hyundai kona (5.261).

Najbolje prodajana hibrida sta bila toyota yaris (13.338) in corolla (9,728), najbolje prodajani priključni hibrid pa je bil mercedes-benz razreda A250e (4.209).