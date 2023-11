VW akcija: BON BON Volkswagen ponudba

Oglasno sporočilo

Nove ugodnosti VW ob nakupu

Pri Porsche Inter Auto smo vam z Volkswagen Slovenija pripravili veliko ugodnosti za nova vozila iz zaloge in po naročilu. Ugodnosti so odvisne od izbranega modela, fiksna obrestna mera 4.99 %, navedeni prihranki VW BON veljajo le v primeru financiranja in zavarovanja preko Porsche Finance Group Slovenia, ponudba velja do 31.12. oz. do preklica ali razprodaje - preverite veljavnost navedenih ugodnosti pri prodajnih svetovalcih.* ( 1 )

4 DODATNE UGODNOSTI ob nakupu novih vozil:

fiksna obrestna mera 4,99 odstotka (ne velja za električne modele)*

bon za zimske pnevmatike (odvisno od modela)*

VW-bon za financiranje (odvisno od modela)*

dodaten popust (odvisno od modela)*

Preverite ponudbo (VW bon in dodaten popust):

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW Polo

Do 1.000 € prihranka!*

VW Polo ponuja največ – kdo pravi, da se majhni avtomobili ne morejo pohvaliti z velikimi aduti? Spoznajte napredni dizajn in tehnologije v Polu.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

Polo – izkoristite ugodnosti:

fiksna obrestna mera 4,99 %*

prihranek 500 €* VW-bon za financiranje*

dodaten popust 500 €*

bon za nakup zimskih pnevmatik 250 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW Taigo

Do 1.250 € prihranka!*

VW Taigo – za vse, ki sami ustvarjajo trende, se ne pustijo spremeniti, pač pa raje spreminjajo.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

Taigo – izkoristite ugodnosti:

fiksna obrestna mera 4,99 %*

prihranek 500 €* VW-bon za financiranje

dodaten popust 750 €*

bon za nakup zimskih pnevmatik 350 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW T-Cross

Do 500 € prihranka!*

Novi VW T-Cross – funkcionalen in raznolik, s športnim videzom in visoko uporabnostjo.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

T-Cross – izkoristite ugodnosti:

fiksna obrestna mera 4,99 %*

prihranek 500 €* VW-bon za financiranje*

bon za nakup zimskih pnevmatik 350 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW T-Roc

Do -1.000 € prihranka!*

Novi VW T-Roc z drznejšim dizajnom zunanjosti, kakovostjo in občutkom.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila preko VW BON.

T-Roc - izkoristite ugodnosti:

fiksna obrestna mera 4.99 %*

prihranek 1.000 €* VW-bon za financiranje*

bon za nakup zimskih pnevmatik 400 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW Golf

Do 1.000 € prihranka!*

VW Golf (Variant) postavlja nova merila na področju digitalizacije za sproščeno vožnjo.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

Golf – izkoristite ugodnosti:

fiksna obrestna mera 4,.99 %*

prihranek 1.000 €* VW-bon za financiranje

bon za nakup zimskih pnevmatik 400 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW Tiguan

Do 2.500 € prihranka!*

VW Tiguan je še zmogljivejši, udobnejši in povezan kot kadarkoli prej.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

Tiguan – izkoristite ugodnosti:

fiksna obrestna mera 4,99 %*

prihranek 1.000 €* VW-bon za financiranje

dodaten popust 1.500 €*

bon za nakup zimskih pnevmatik 500 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW Passat

Do 2.500 € prihranka!*

VW Passat – doživite udobje na najvišji ravni.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

Passat – izkoristite ugodnosti:

fiksna obrestna mera 4,99 %*

prihranek 1.000 €* bon za financiranje

dodaten popust 1.500 €*

bon za nakup zimskih pnevmatik 500 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW Arteon

Do 2.500 € prihranka!*

VW Arteon – prepoznamo ga že na prvi pogled, saj je edinstven.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

Arteon – izkoristite ugodnosti:

prihranek 1.000 €* bon za financiranje

dodaten popust 1.500 €*

bon za nakup zimskih pnevmatik 1.000 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW ID.3

Do 4.200 € prihranka!*

Z modelom VW ID.3 je v svetu električne mobilnosti nastopila nova, dinamična doba, ki naelektri vaš vsakdanjik.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

ID.3 – izkoristite ugodnosti:

prihranek 4.200 €* VW-bon za financiranje

bon za nakup zimskih pnevmatik 750 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW ID.4

Do 7.400 € prihranka!*

Novi VW ID.4 – zmogljiv kot SUV, trajnostno zasnovan kot ID. Popolnoma nova prostorska zasnova.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

ID.4 – izkoristite ugodnosti:

prihranek 4.400 €* VW-bon za financiranje

dodaten popust 3.000 €*

bon za nakup zimskih pnevmatik 750 €*

Foto: Porsche Inter Auto Novi VW ID.5

Do 7.400 € prihranka!*

Novi VW ID.5 s suvereno električno močjo in tekočo silhueto predstavlja sodobno simbiozo.

*Cena velja s financiranjem/zavarovanjem vozila prek VW BON.

ID.5 – izkoristite ugodnosti:

prihranek 4.400 €* VW-bon za financiranje

dodaten popust 3.000 €*

bon za nakup zimskih pnevmatik 750 €*

Foto: Porsche Inter Auto VW staro za novo

Hitro in preprosto!

Volkswagen akcija staro za novo – izberite si novo vozilo znamke Volkswagen, pri Porsche Inter Autu pa odkupijo vaše vozilo. Za vas imajo odlično ponudbo staro za novo. Vse formalnosti bodo uredili oni, vse storitve pa bodo priredili vašim potrebam. Pri Porsche Inter Autu ni drobnega tiska, ni neprijetnih presenečenj pri odkupu vozila, menjavi staro za novo ali staro za staro.

Prednosti ob odkupu, staro za novo:

hitra cenitev vašega sedanjega vozila

dodatne ugodnosti staro za novo

posebno financiranje/zavarovanje pri PFGS

Odkup vozil – plačilo TAKOJ!

Vozilo izplačajo takoj po opravljenemu ogledu oz. odkupu vozil .

Naročite VW po svojih željah

Vse modele v akciji se lahko naroči po želji stranke, mogoča je izbira dodatne opreme (barva, dodatna oprema, platišča ...). Prihranek je odvisen od izbranega modela. Dobava vozila je odvisna od konfiguracije modela. Vsa vozila lahko preizkusite na testni vožnji in si jih ogledate v salonu. Pohitite in ujemite odlične prihranke!

Preverite dodatne storitve:

Pogoji akcije

Slike so simbolične, popusti se razlikujejo glede na model vozila, Ponudba velja do 31.12.2023 oz. do razprodaje zalog. *Akcijska obrestna mera 4,99% ne velja za električna vozila. Pogoj je sklenjena pogodba o financiranju pod pogoji tarife VWBON499FIX ter sklenjeno zavarovanje vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. **Leasingojemalec je opravičen do bona za financiranja v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 4.400 EUR z vključenim DDV v primeru sklenitve pogodbe o finančnem ali operativnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o in hkratno sklenitvijo VW zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. Več na www.porscheleasing.si. **Višina bona za zimske pnevmatike je odvisna od modela in velja za nakup zimskih pnevmatik pri pooblaščenem prodajalcu Volkswagen. *Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot so denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP, in ne na uradni homologaciji; Volkswagen si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne in preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti. Emisije CO2: 225−37 g/km. Kombinirana poraba goriva: 9,1-4,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂ Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na sliki so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Za boljšo berljivost besedil smo v povezavi z osebami uporabili moško ali žensko slovnično obliko, ki pa se vedno nanaša nevtralno na oba spola. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Več na www.porscheleasing.si.

Preveri pogoje akcije.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO, D. O. O.