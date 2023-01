Vsi so presenečeni: kdo je komaj 53-letni šef Toyote?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo je Koji Sato, ki je pri komaj 53 letih prevzel vodenje Toyote, največjega proizvajalca avtomobilov na svetu in kaj njegovo imenovanje pomeni za prihodnost japonske znamke? Odločitev je presenetila domala vse japonske analitike.

Vodstvo Toyote je včeraj presenetilo z napovedjo, da se bo 1. aprila z mesta izvršnega direktorja po 13 letih umaknil Akio Toyoda. Vnuk ustanovitelja avtomobilskega podjetja, ki letno izdela okrog deset milijonov avtomobilov, bo prevzel nekoliko bolj nadzorno vlogo predsednika uprave družbe.

Izvršni direktor bo Koji Sato, komaj 53-letni Japonec, ki je do zdaj vodil znamko Lexus. Sato je obenem tudi predsednik Gazoo Racinga.

Foto: Toyota

Toyoda je bil pristni avtomobilski navdušenec. O starih kultnih avtomobilih je razlagal z iskro v očeh, zelo rad se je tudi sam usedel za volan športnih, celo dirkalnih avtomobilov. Bil je zagovornik bolj vozniško usmerjene platforme TNGA, prav tako tudi šampionske vrnitve v svetovno prvenstvo v reliju in razvoja športnega yarisa GR. Ob tem je skrbno nadzoroval uveljavitev hibridnih pogonov, kjer je Toyota najmočnejša.

Tudi Sato je avtomobilski navdušenec. Večkrat se je že vozil s Toyodo in pri vožnji skozi ovinke ni skrival navdušenja. Ker je do zdaj tudi vodil Gazoo Racing, tudi na tem področju prav gotovo ne bo oporekal Toyodini usmeritvi.

Študiral je področje tehnologije dizelskega motorja, čakajo ga izzivi elektrifikacije

Študiral je sicer področje tehnologije dizelskega motorja in leta 1992 se je pridružil Toyoti, da bi pomagal pri trdnejši prihodnosti za dizelsko tehnologijo. Ta se zdi danes malo verjetna, saj bo Satova naloga prav gotovo usmerjena k krmiljenju Toyote skozi turbulentne čase avtomobilske industrije v času transformacije proti elektrificiranim pogonom.

Sato tako kot Toyoda zagovarja širok pristop k elektrifikaciji, kjer imajo še vedno pomembno vlogo hibridi, poleg električnih vozil pa dolgoročno tudi vodik. Leta 2016 je postal prvi inženir Lexusa, leta 2020 pa predsednik te premijske znamke pod lastništvom Toyote.

Prav tako je imel že do zdaj izvršno funkcijo znotraj Toyote, kjer je vodil program gradnje njene blagovne znamke. Tudi to področje bo v prihodnje zelo pomembno, kar je pripomoglo k njegovemu napredovanju na čelo podjetja, menijo japonski analitiki.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Analitiki presenečeni nad starostjo novega CEO

Ti so bili sicer vsi presenečeni nad spremembo na čelu Toyote. Presenetil jih je umik Toyode, prav tako starost njegovega naslednika.

"Glede na njegovo starost pričakujem, da tektonskih premikov znotraj Toyote ne bo opravil. Obenem njegova starost namiguje, da bi lahko na čelu podjetja ostal vsaj še desetletje," je za Reuters povedal Koji Endo, višji analitik pri SBI Securites.

Do vodstvene spremembe je prišlo v trenutkih, ko je delnica Toyote padla pod raven dva tisoč jenov. Tudi to bi lahko pripomoglo k strateški zamenjavi, ki bržkone ni usmerjena v velike organizacijske spremembe znotraj podjetja. Sata čaka težko delo, saj mora agresivno promovirati svoja brezogljična vozila, obenem še kar nadalje prodajati modele s klasičnimi termičnimi motorji.

Medtem ko je Toyota postala vodstvena znamka za hibridno tehnologijo, je pri polno električnih vozilih zelo zadržana in tudi prvi namenski električni avtomobil bZ4X do zdaj ni požela veliko navdušenja.

V prostem času vozi toyoto supro, obiskuje templje …

Toyoda bi pri 66 letih še naprej zlahka, še posebej po japonskih standardih, vodil podjetje – svojega naslednika je glasno podprl. Novi izvršni direktor ima rad avtomobile in to je v včerajšnjem govoru izpostavil tudi Toyoda. Sato v prostem času vozi toyoto supro, rad obiskuje templje v Kyotu in se udeležuje japonskih čajnih ceremonij.