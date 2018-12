Vsi so njegovi: Prodaja eno najbolj izjemnih avtomobilskih zbirk

Kar nekaj ničel na bančnem računu bo moral imeti kupec te neverjetne zbirke, kjer so večinoma avtomobili iz osemdesetih in devetdesetih let. Na več različnih dražbah se bo skupno prodalo kar 140 avtomobilov.

Honda NSX, toyota supra in mazda RX-7. Japonski trio bo zagotovo požel veliko zanimanja. Foto: RM Sotheby's

Vsi avtomobili so v lasti enega zbiratelja

Vse avtomobile je v eno zbirko združil le en zbiratelj in na koncu skupaj zbral več kot 140 avtomobilov. Večinoma gre za avtomobile, izdelane v osemdesetih in devetdesetih letih, nekaj pa jih je bilo izdelanih tudi po prelomu tisočletja. Sanjska garaža ''youngtimerjev'' bo na prodaj prek dražbene hiše RM Sotheby's na različnih dražbah.

V zbriki je 34 mercedes-benzov, 27 BMW-jev, 12 rolls-royceov, 11 bentleyjev, osem porschejev, sedem ferrarijev in štirje aston martini. Med manj zastopane znamke spadata tudi renault in morgan s po dvema različnima modeloma in s po enim avtomobilom znamke audi, lamborghini in lotus.

Nekaj primerkov je tudi od proizvajalcev onkraj luže, prav tako pa so svoje mesto v zbirki našle številne japonske znamke.

Vsak avtomobil, o katerem še danes sanjajo mladi in stari

V zbirki izstopa kar nekaj avtomobilov. Omeniti velja skoraj celotno modelno linijo BMW Alpina, ne manjkajo niti originalno poširjen mercedes-benz 500 SEC AMG 6.0, porsche 928 GTS, renault 5 turbo in številni drugi. Marsikdo še danes sanja o lastništvu takšnega avtomobila, še posebej tisti, ki so ob teh avtomobilih odraščali in so jih videli le na avtosalonih ali televiziji.

V zbirki je zanimiva tudi velika množica Mercedesovih avtomobilov. Foto: RM Sotheby's

Nove lastnike bodo iskali v Evropi in ZDA

Več kot 20 avtomobilov bodo 6. februarja prodali v Parizu, ducat 9. marca na Amelia Islandu na Floridi. Konec marca bo na Floridi še tretja dražba, preostalih 80 avtomobilov pa bo prodanih 11. aprila na dražbi v Nemčiji.

V celotni kolekciji je več kot 140 avtomobilov. Foto: RM Sotheby's