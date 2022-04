Na Hrvaškem je vse nared za tretji reli letošnjega svetovnega prvenstva. Razmere na dirki, kjer organizatorji pričakukejo več kot 350 tisoč ljudi, bodo še zahtevnejše kot lani. Razgibana trasa ponuja veliko zanimivih mest za ogled, nekatera bodo dejansko rezerivana za slovenske obiskovalce - dostop do njih so namreč mogoči le prek maloobmejnih prehodov.

Ford puma rally1 v servisni coni v Zagrebu. Foto: Gregor Pavšič Lanska hrvaška premiera v svetovnem prvenstvu je bila velik uspeh in to sredi epidemije covid-19. Letos lahko ob odpravi ukrepov pričakujemo še več obiskovalcev, organizatorji jih pričakujejo vsaj 350 tisoč. Že včeraj smo v Zagrebu srečali mnoge tuje avtomobile s privrženci relija, ki so prispeli na tretji reli letošnjega svetovnega prvenstva. Še enkrat več bo to tudi najbližje srečanje slovenskih ljubiteljev športnega avtomobilizma z relijem na najvišji ravni. Danes ob 9. zjutraj bo na uradnem testu “shakedown” pri Okiću blizu Zagreba zagotovo že velika gneča. Premor v svetovnem prvenstvu je bil dolg.

Razmere bodo kaj lahko še precej zahtevnejše kot lani. Trasa je ostala dokaj enaka, napovedano spremenljivo vreme in nova preizkušnja prek Platka nad Reko pa lahko dirko spremenijo v pravo asfaltno loterijo. Že zdaj je na cesti veliko umazanije in blata, zaradi agresivnega “kradenja” ovinkov bo tega na cesti med dirko še veliko več. Preizkušnje so raznolike, zelo selektivne in v povprečju precej hitre. Ritem dirkanja bo visok, kar smo na Hrvaškem videli že lani.

Prek nekaterih obmejnih prehodov je mogoče iz Slovenije priti neposredno na hitrostne preizkušnje relija. Foto: Gregor Pavšič

Nekatere hitrostne preizkušnje potekajo tik ob slovensko-hrvaški državni meji. Maloobmejni prehodi odpirajo pot do zanimivih odsekov, kjer bo gneče zagotovo manj kot na hrvaški strani. Eden takih je obmejni prehod Radovica nad Metliko, ki pripelje neposredno na prvo sobotno hitrostno preizkušnjo. V smeri proti cilju se takoj začnejo zelo lepe in pregledne kombinacije, približno 20 minut hoda naprej je najbolj atraktiven skok iz lanskega leta.

V bližino nekaterih hitrostnih preizkušenj po najkrajši poti za obiskovalce iz Slovenije vodi tudi malobmejni prehod Krmačina. Enako neposredno do “brzinca” vodi prehod Planina v Podbočju, ki vodi na eno izmed najbolj zahtevnih hitrostnih preizkušenj mimo Budinjaka.

V soboto je prek mejnega prehoda Radovica mogoč dostop do najdaljše hitrostne preizkušnje relija, ki nudi tudi zelo privlačne kombinacije ovinkov. Foto: Gregor Pavšič

Neposreden dostop do petkove preizkušnje Stojdraga-Gornja vas, ki iz Slovenije vodi prek obmejnega prehoda Planina v Podbočju. Foto: Gregor Pavšič

Celoten zemljevid hitrostnih preizkušenj z urnikom je objavljen na uradni spletni strani relija, priporočamo tudi uradno aplikacijo relija (Croatia Rally). Obiskovalci hitrostnih preizkušenj se morajo zadržavati na varnih mestih, manj kot pol ure pred štartom prvega vozila tudi ne bo več dovoljeno hoditi po cestišču.



Obisk relija je brezplačen, izjema so le uradne cone za navijače (več udobja, gostinska ponudba, parkiršča in podobno). Vstopnino 90 kun (12 evrov) je treba plačati za vstop v servisno cono ob zagrebškem sejmišču.

Elita svetovnega relija tudi le 20 minut stran od Ptuja

Zelo blizu Slovenije bosta potekali tudi obe nedeljski hitrostni preizkušnji. Že lani je bila z več deset tisoč privrženci odlično obiskana preizkušnja pri Kumrovcu, ki delno poteka vzporedno s slovensko-hrvaško državno mejo. Iz slovenske strani je mogoče dostopati s strani Bistrice ob Sotli.

Letos nova preizkušnja Trakošćan-Vrbno pripelje v neposredno bližino mejnega prehoda Gruškovje. Ta preizkušnja je na primer iz Ptuja oddaljena komaj dobrih 20 minut vožnje.

Eden izmed ovinkov iz bližine "slovenskega" dostopa do preizkušnje Stojdraga-Gornja vas. Foto: Gregor Pavšič

Hrvaški reli za SP ima skupno 20 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 291 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Lani je bil tekmovalni del relija nekoliko daljši (300,3 kilometra), nastopilo pa je 65 posadk. Letos znaša dolžina hitrostnih preizkušenj 291,8 kilometra, občutno pa so zaradi nove preizkušnje prek Platka podaljšali dolžino vmesnih etap. Nastopilo bo 63 posadk, od tega enajst s specialkami najvišjega razreda Rally1.

Reli, na katerem ima v bogati zgodovini uradno največ zmag Slovenec Brane Kuzmič, bo letos dobil novega zmagovalca. Lani najhitrejši Sebastien Ogier letos ne brani naslova svetovnega prvaka. Med glavne favorite sodita vodilni v SP Kalle Rovanpera (Toyota) in Thierry Neuville (Hyundai). Že lanska nesreča Rovanpere na prvi preizkušnji pa je dober opomnik, da hrvaški reli ne dopušča napak in da nas ob zagotovo silovitem ritmu najbolših voznikov čaka zelo nepredvidljiv razplet.

Dirkalnik slovenske posadke Peljhan-Čar v servisnem prostoru. Foto: Gregor Pavšič

Poleg več kot stotih slovenskih sodnikov in športnih funkcionarjev v organizacijskem delu relija, bo barve Slovenije zastopalo tudi pet tekmovalcev. S štartno številko se v konkurenci WRC2 na reli podajata Aljoša Novak in Uroš Ocvirk (škoda fabia rally2), za njima pa tako kot lani tudi Darko Peljhan in Matej Čar (škoda fabia R5). Kot zadnji je v konkurenco vskočil še sovoznik Vili Ošlaj, ki bo bral zapiske Hrvatu Janu Pokosu (ford fiesta rally4). Na reliju s svojimi dirkalniki za tuje voznike sodeluje tudi več moštev iz Slovenije (IK Sport, OPV Racing, Blaž Podlesnik).

Zadnja dva dneva so vse posadke opravile ogled proge. Toyotina tovarniška ekipa za ogled uporablja yarise GR. Foto: Gregor Pavšič

Cilj ene izmed hitrostnih preizkušenj, ki bodo vse zelo selektivne in zahtevne. Foto: Gregor Pavšič

Največji kompleks v servisnem območju ima še naprej Hyundai. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ovinek le približno tri kilometre od obmejnega prehoda Radovica nad Metliko. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič