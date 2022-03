Vse manj sestavnih delov: kdo v Rusiji še izdeluje avtomobile?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mnogi avtomobilski proizvajalci (Volvo, Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Porsche, …) so že zaustavili proizvodnjo ali dobave v Rusijo. Drugače je za zdaj s korejskima proizvajalcema Kia in Hyundai, ki sta z obsegom proizvodnje tudi veliko bolj vezana na ruski trg. Obe znamki sta bili namreč tam lani vodilni po prodaji avtomobilov, saj sta skupno lani pokrili več kot 22 odstotkov ruskega trga. To pomeni več kot 373 tisoč prodanih avtomobilov.

Kia in Hyundai imata tovarni v Setroretsku in St. Petersburgu, kjer za zdaj dogodki v Ukrajini na delo še ne vplivajo.

Delo zaustavili zaradi pomanjkanja delov in ne zaradi vojne

Hyundai je v ponedeljek sicer ustavil delo v svoji tovarni v St. Petersburgu. Toda uradni razlog je bilo pomanjkanje sestavnih delov in ne ruska invazija na Ukrajino. Že prihodnji teden bodo nadaljevali z delom v tovarni, kjer letno izdelajo okrog 230 tisoč avtomobilov. To pomeni okrog šest odstotkov letne globalne prodaje za Hyundai. Nadaljevanje proizvodnje so pri Hyundaiju tudi uradno potrdili.

Korejski izdelki bi bili lahko izključeni iz sankcij proti Rusiji, glede na padec vrednosti rublja pa se bo predvidoma močno zmanjšala tudi zmožnost Rusov za nakupe avtomobilov. Tako Kia kot Hyundai sicer v Rusiji ne izdelujeta avtomobilov le za lokalni trg, temveč jih izvažata tudi v Evropo in Severno Ameriko.

Tovarne v Rusiji imajo tudi Francozi

Poleg obeh korejskih znamk je na Rusijo najbolj vezan tudi Renault. Z ruskimi sankcijami je vrednost Renaultove delnice v enem dnevu padla za 6,4 odstotka. Zaradi težav z dobavami so morali najprej ustaviti proizvodnjo v tovarni v Moskvi, nato pa še v tovarni AvtoVAZ v Togliattiju.

Podobno velja tudi za Stellantisovo tovarno v Kalugi, kjer izdelujejo lahka gospodarska vozila za znamke Citroen, Peugeot in Opel. Iz Kaluge naj bi jih začeli izvažati tudi v Evropo. Tudi v tej tovarni bo delo potekalo dokler imajo za vozila še razpoložljive sestavne dele.