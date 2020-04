Vse bolj očitno: v "novem svetu" ni več prostora za ta avto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse bolj glasne so govorice, da v četrti generaciji focus ne bo dobil športne različice RS.

Foto: Klemen Korenjak

Emisijske norme, ki bodo v celoti začele veljati prihodnje leto, so očitno zadnji žebelj v krsti nove generacije focusa RS. Eden težje pričakovanih športnikov bi moral na ceste zapeljati leta 2022, a očitno iz te moke ne bo kruha. Po neuradnih podatkih so pri Fordu prekinili razvoj avta zaradi njegovih prevelikih izpustov ogljikovega dioksida.

Francoski Caradisiac je po informacijah zaposlenih pri Fordu zapisal, da četrta generacija focusa ne bo dobila športne različice RS. Rešiti ga ne more niti delna elektrifikacija pogonskega sklopa - po nekaterih informacijah naj bi imel novi RS hibridni pogon z dodatnim elektromotorjem na zadnji osi.

Emisije kot priročen izgovor

Zaradi emisijskih norm v Evropski uniji številni proizvajalci prilagajajo svojo modelno paleto. Med njimi je seveda tudi Ford, ki je v zadnjem času na zelo strogem varčevalnem pohodu. To je vidno predvsem v Evropi, kjer krčijo modele, odpuščajo zaposlene in zapirajo nekatere starejše tovarne. Tudi focus RS bi lahko bil žrtev teh varčevalnih ukrepov, saj je razvoj deloma elektrificiranega športnega modela drag in dolgotrajen proces.

Čeprav so govorice o prekinitvi razvoja vse bolj glasne, pri Fordu za zdaj molčijo. Na uradno izjavo bo treba počakati še nekaj časa, kupci pa za zdaj lahko kupijo športnega focusa ST.