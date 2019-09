Vrhunsko vsestranski

Oglasno sporočilo

Superb je Škodin model z največ izvedbami in različicami, ki bo ustrezal tako izjemno varčnim kupcem kot ekološko ozaveščenim, pustolovsko navdahnjenim, zastrupljenim z adrenalinom, pa tudi tistim, ki od svojega vozila zahtevate »le« prostornost, udobje in vrhunsko tehnologijo.

Njegova skoraj kameleonska sposobnost prilagajanja vse bolj raznolikim željam kupcev je naravnost impresivna, nič manj pa ne navdušuje njegova bogata zgodovina, ki sega v trideseta leta minulega stoletja.

85 let zgodbe o uspehu

Pri Superbu je treba do začetka zgodbe obrniti kar nekaj listov zgodovine. Predhodnik sodobnega Superba, ki ga sicer poznamo od leta 2015, je namreč nastal davnega leta 1934, in sicer kot model 640 z dodatnim imenom Superb. To je v takrat modni francoščini odražalo njegovo bistvo – izjemen, veličasten. Že tedaj je bil to luksuzen avtomobil (v več različicah, dolg tudi do 5,7 metra). Bil je prvi model znamke Škoda, v katerem se je vrtel tudi izjemen osemvaljnik, in hkrati prvi, ki je premogel tudi štirikolesni pogon. Priljubljen je bil tudi med drugo vojno, ko so oficirji nemške vojske in tudi general Erwin Rommel še kako radi sedeli v njegovem varnem zavetju. Toda to je davna preteklost, ki se je končala leta 1949 s Superbom, ki ga je poganjal vrstni šestvaljnik s 3,1-litrskim motorjem.

Superb je zdaj dobil dve povsem novi izvedbi, robustnega Superba Scout in dolgo pričakovanega priključnega hibrida Superba iV (na fotografiji skupaj z zgodovinskim predhodnikom, modelom Škoda 640 Superb).

Zavrtimo kolo zgodovine pol stoletja naprej, ko so pri znamki Škoda spet začeli razmišljati o reinkarnaciji največjega modela, s katerim bi lahko resno konkurirali v zgornjem srednjem razredu. Leta 2001 je tako končno dozorel trenutek za novo, sodobno generacijo Superba, ki je nastala na koncernski platformi B5 z vzdolžno postavljenimi motorji, zaradi česar je lahko sprejela tudi motorje V6. Sedem let zatem je Škoda predstavila povsem nov in zares originalno izrisan model na platformi PQ (prečno postavljeni motorji), ki je zaradi samosvojih dvojnih prtljažnih vrat (TwinDoor) postal širše prepoznaven, hkrati pa je sčasoma dobil še kombijevsko izvedenko, menjalnike DSG, štirikolesni pogon, luksuzno opremljeno različico L&K …

Po prenovi leta 2013 je ostal v prodaji do leta 2015, ko je sledila temeljita prenova. V tej zadnji, tretji generaciji se je Superb razvil v najbolj vsestranski in najbolj prilagodljiv model v paleti. Ne verjamete? V prodaji je nič manj kot devet različic prenovljenega Superba, vsako od teh pa je mogoče kombinirati še z nekaj motorji, pogoni in menjalniki (da ne omenjamo opreme in barv). Če kje, je torej pri Superbu zagotovo mogoče reči, da lahko vsak najde takega, ki mu je najbolj pisan na kožo.

Slovenski oblikovalski podpis

Napis ŠKODA je zdaj pri Superbu izpisan na zadnjih vratih. Zadnje luči so v polni LED-tehniki in omogočajo tako pozdravno animacijo kot aktivne smerokaze.

Ko je leta 2015 prenovljeni Superb prišel na trg, je zanj veljalo predvsem to, da je znanilec nove dobe češke znamke, in to predvsem v smislu bolj čustvenega, samosvojega oblikovalskega jezika, s katerim je utrl pot drugim Škodinim modelom. Njegov izjemen uspeh, tudi v Sloveniji, je bil torej osnovan na sodobni tehniki in prepoznavnih Škodnih vrednotah, med njimi na prostorski izkoriščenosti in praktičnosti, pa tudi na privlačni zunanjosti, za katero ima levji delež zaslug slovenski oblikovalec Marko Jevtič. Zdaj prihaja Superb na trg v osveženi podobi, s posodobljenim odbijačem in z globlje v odbijač segajočo masko, s čimer sta tako limuzina kot Combi celo pridobila nekaj milimetrov v dolžino.

S 4,8 metra je Superb največji model v Škodini paleti, inženirji in oblikovalci pa so izjemno prostorno notranjost zasnovali na najsodobnejši in zelo prilagodljivi platformi MQB z darežljivo medosno razdaljo 2,8 metra. Temu modelu pripada kar nekaj rekordnih mer notranjosti, na primer prostornina prtljažnika v različici Combi, ki meri od 660 pa vse do neverjetnih 1950 litrov (od 625 do 1760 litrov v limuzini). Sem sodi tudi cel kup Simply Clever rešitev, od zložljivih dežnikov v vratih in praktičnih predalčkov pa vse do kljukic, pregradnih mrež in dvojnega dna v prtljažniku. Superb je tudi prva Škoda, ki se lahko pohvali s sodobnimi matričnimi LED-žarometi.

Kupcem je na voljo šest motorjev z notranjim zgorevanjem (razpon moči od 88 kilovatov/120 konjskih moči do 200 kilovatov/272 konjskih moči), od katerih sta nova 2.0 TDI Evo (110 kilovatov/150 konjskih moči) in 2.0 TSI (140 kilovatov/190 konjskih moči), samodejni sedemstopenjski menjalnik DSG je del serijske opreme, stalni štirikolesni pogon si je mogoče omisliti pri večini močnejših agregatov (ravno tako kot prilagodljivo blaženje DCC za več udobja), z dvolitrskim motorjem TSI in 200 kilovati (272 konjskimi močmi) pa je Superb tudi najmočnejši in najhitrejši model znamke Škoda.

Superb Scout

Vsestransko uporabni Superb Scout zaokroža Škodino ponudbo modelov s terenskimi geni, v katero sodijo še Octavia Scout, Karoq Scout in Kodiaq Scout.

Morate občasno vendarle zaviti z utrjenih poti v gozd, na makadam, proti brunarici, jezeru ali obali? Odslej je končno na voljo tudi Superb Scout, ki je pisan na kožo vsem vam. Scout je namreč oznaka, ki je Superb doslej še ni nosil, tradicionalno pa označuje Škodine modele z več terenskimi geni. Tako je Superb Scout (ki je na razpolago kot Combi) zaščiten z novimi karoserijskimi dodatki za več robustnosti okoli kolesnih izrezov, pri pragovih in odbijačih (v srebrno sivi barvi), strešne sani so enake barve, stalni štirikolesni pogon pa je za ta model serijski.

Za več prehodnosti je podvozje od tal odmaknjeno za dodatnih 15 milimetrov, hkrati pa ima Superb Scout še zaščito podvozja za grobe terene. Zraven sodi tudi nekaj specifične tehnike, kot je na primer izbira voznih programov, med katerimi je terenski program Off-Road, ki prilagodi pomožne in varnostne sisteme vožnji po bolj drseči podlagi. Ne nazadnje je na voljo tudi sistem uravnavanih blažilnikov DCC, osrednji prikazovalnik pa ima dodatni prikaz Off-Road. Seveda so za Scouta na voljo le najmočnejši motorji. Dizelski motor 2.0 TDI zmore 140 kilovatov (190 konjskih moči) in prenaša največji navor 400 njutonmetrov prek sedemstopenjskega menjalnika DSG. Štirivaljni bencinski motor 2.0 TSI pa zmore 200 kilovatov (272 konjskih moči) in ima največji navor 350 njutonmetrov.

Superb SportLine in Superb Combi SportLine

O tem, da gre pri Superbu SportLine za športnika, (med drugim) pričajo tudi športni sedeži in športni trikraki večfunkcijski volanski obroč.

Za tiste, ki jim ob pogledu na novega Superba srce že sicer začne biti hitreje, sta Superb SportLine in Superb Combi Sportline še posebej zapeljiva izbira. Maska in prednji del sta nekoliko bolj agresivno oblikovana, platišča so serijsko 18- palčna, vse podrobnosti zunanjosti so obdelane v sijočem črnem laku, tudi spojlerski zavihek na zadku, izstopajo pa polni LED-žarometi.

O tem, da pri tej različici vendarle ne gre le za zunanjo opremo, priča tudi športno podvozje, ki je 10 milimetrov nižje od serijskega, omislite pa si lahko tudi naslednji korak, in sicer sistem prilagojenega blaženja (DCC), s katerim je celoten avtomobil potem nižji za 15 milimetrov. Voznik bo posebno cenil tudi progresivno krmiljenje, s pomočjo katerega je volanski mehanizem bolj neposreden med zavitimi serpentinami in uživanjem na prazni gorski cesti, kjer pride do izraza tudi pogonski sklop, ki ponuja tudi motor TSI z izjemnimi 200 kilovati (272 konjskimi močmi) in seveda s prilagojenim štirikolesnim pogonom.

Superb L&K in Superb Combi L&K

Najbolj luksuzna izvedba Superba, Superb L&K, nosi ime po začetnicah priimkov ustanoviteljev Škode, Vaclava Laurina in Vaclava Klementa.

Po priimkih ustanoviteljev znamke poimenovani model Superb L&K oziroma Superb Combi L&K je največ, kar lahko kupec izbere pri tej admiralski ladji. Ne gre le za izjemno dolg spisek opreme, ampak tudi za posebno skrben izbor barvnih kombinacij notranjosti in zunanjosti, za kvalitetno usnje (in alkantaro) na sedežih in drugem oblazinjenju (ter gretje in zračenje sedežev), za ambientalno osvetlitev v kombinaciji z žlahtnim piano lakom in za popolno digitalizacijo notranjosti, vključno z aktivnim informacijskim zaslonom premera 10,25 palca, ki nadomešča analogne instrumente. Sem pa sodita tudi odlična povezljivost in polna LED-osvetlitev.

Superb iV in Superb Combi iV

Superb je tudi kot priključni hibrid ostal eden najprostornejših avtomobilov v razredu, saj je velik baterijski sklop prtljažniku odščipnil le 140 oziroma 150 litrov in tako ta meri 510 (Combi) oziroma 485 litrov (limuzina). Vse druge zunanje in notranje mere so praktično nespremenjene.

Da ekološka ozaveščenost, varčnost in vozna dinamika vendarle lahko gredo z roko v roki, dokazuje najnovejša različica Superba, Superb iV oziroma Superb Combi iV, ki je prvi priključni hibrid (PHEV) v ponudbi znamke Škoda. Poganja ga sklop bencinskega motorja 1.4 TSI s 115 kilovati (156 konjskimi močmi) in elektromotorja s 85 kilovati. Največja izhodna oziroma sistemska moč je 160 kilovatov (218 konjskih moči), največji navor pa kar 400 njutonmetrov. Voznik lahko sprosti in izkoristi ves potencial hibridnega sklopa z izbiro voznega programa Sport s preprostim pritiskom na bližnjično stikalo (na voljo sta še hibridni program in električna vožnja).

Pogonski sklop prenaša moč prek šeststopenjskega menjalnika DSG, vse to pa omogoča posebno varčno in trajnostno mobilnost brez sklepanja kompromisov glede vozne dinamike. Superb iV izpolnjuje emisijski standard Euro 6d-TEMP; emisije ogljikovega dioksida so tako pod 40 grami na kilometer. Baterijski sklop z zmogljivostjo 13 kilovatnih ur omogoča doseg zgolj z električnim motorjem do 55 kilometrov v ciklu WLTP (in hitrost celo do 140 kilometrov na uro). Polniti ga je mogoče pri standardni gospodinjski vtičnici (približno 6 ur), s stenskim polnilnikom (3,5 ure) ali med vožnjo z bencinskim motorjem in z regenerativnim zaviranjem (pretvarjanje mehanske energije pri zaviranju v električno).

Voznik priključnega hibrida bo imel na voljo še nekaj specifičnih priboljškov: tako bo ta različica dobila infotainment sistem zadnje generacije, sistem za pogled okoli avtomobila (Area View), sistem za pomoč pri parkiranju prikolice (Trailer Assist), z aplikacijo pa si bo mogoče nastaviti želeno temperaturo v avtu in nadzorovati polnjenje baterije.

