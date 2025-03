Škoda je lani dobiček povečala za 30 odstotkov, ob objavi poslovnih rezultatov pa so prvič napovedali tudi električni sedemsedežnik - pogonsko alternativo kodiaqu.

Škoda je lani prvič leto končala kot četrta najuspešnejša avtomobilska znamka v Evropi. Nikoli do zdaj niso imeli tako velikega prometa - globalno je znašal 27,8 milijarde evrov (+ 4,7 %), dobiček pa je narastel kar za 30 odstotkov na 2,3 milijarde evrov. Donosnot Škodinih avtomobilov je bila v povprečju 8,3-odstotna. Škoda je lani dobavila 926 tisoč avtomobilov, predlani pa 866 tisoč.

Prve napovedi električnega sedemsedežnika

Poleg objave poslovnih rezultatov so pri Škodi pokazali še prve napovedne fotografije novega sedemsedežnega električnega športnega terenca. Ta se bo pridružil enyaqu, elroqu in epiqu. Natančni podatki še niso znani, velik pa naj bi bil približno toliko kot obstoječi kodiaq (4,76 m). Glede zunanjosti fotografije še ne razkrivajo veliko - izjema so zadnje luči v obliki črke T.

Poleg novega SUV-ja, ki bo Škodin odgovor na kio EV9, bodo še letos predstavili koncept električne octavie. To na cestah pričakujemo leta 2028, ko bo čas za novo generacijo te Škodine uspešnice. Octavia bo nastala na novejši platformi SSP, ki jo bodo izkoristili tudi za naslednjega golfa.

Foto: Škoda

Foto: Škoda