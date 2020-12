Vrgli so rokavico: to bo nov temelj za Korejce #video

Skupina Hyundai nam je pred današnjim uradnim razkritjem, včeraj dopoldne prek tiskovne videokonference pokazala svojo največjo naložbo v prihodnost. Arhitektura e-GMP je namenjena izključno električnim vozilom, zaradi modularne zasnove je uporabna za manjša mestna vozila ali vse do pet metrov dolge športne terence, fleksibilni baterijski paket se prilagaja potrebam segmenta, hkrati pa sta na voljo možnost polnjenja z napetostjo 800 voltov in štirikolesni pogon.

Da gre za pomembno in prelomno novost, daje vedeti že seznam pomembnih inženirjev, ki so sodelovali na virtualni tiskovni konferenci. Arhitekturo prihodnosti so nam namreč predstavili Fayez Abdul Rahman, višji podpredsednik in vodja centra za razvoj zasnove vozil, Young Eun Ko, podpredsednik ter vodja razvoja platform in zasnove vozil, Jin Hwan Jung, podpredsednik in vodja razvoja elektrifikacije, ter Albert Biermann, predsednik ter vodja centra za raziskave in razvoj pri skupini Volkswagen.

Vsaj polovica jih bo slonela na e-GMP

"E-GMP je tehnološka prelomnica za prihodnjo dobo EV in označuje prihod naslednje generacije električnih modelov naše avtomobilske skupine. To je vrhunec dolgoletnih prizadevanj na področju raziskav in razvoja, ki prinaša najnovejše tehnologije," je na začetku predstavitve povedal Fayez Abdul Rahman.

Znotraj skupine bodo v prihodnjih petih letih na ceste spravili 23 elektrificiranih modelov, od tega jih bo vsaj 11 slonelo na novi arhitekturi. Nič kaj skrivnostni niso bili niti glede prvega modela, ki bo slonel na e-GMP. To bo hyundai ioniq 5, proizvodnjo bodo zagnali že januarja, na evropske ceste pa bo zapeljal aprila ali maja.

800 V polnjenje in 500 kilometrov dosega - to vse omogoča nova arhitektura. Foto: Hyundai

Ioniq bo le začetek, sledili mu bodo številni drugi

Ker gre za močno fleksibilno in modularno zasnovo, jo lahko raztegujejo glede na potrebe določenega segmenta. Na njej bodo tako sloneli manjši mestni avtomobili z manjšim številom baterijskih celic in krajšim dosegom, kompaktne limuzine in različni športni terenci, vrh ponudbe pa je rezerviran za modele znamke Genesis, ki bodo imeli lahko medosje z dolžino do treh metrov.

Očitno ni nič prepuščeno naključju. Zadnje vzmetenje ima pettočkovno vpetje, neodvisno od modela je serijsko integrirana pogonska os. Zaradi tega bo dno vseh modelov na e-GMP popolnoma ravno, imeli bodo bistveno večjo prilagodljivost sedežev in veliko bolj prostorno potniško kabino kot primerljivo veliki modeli z motorjem z notranjim izgorevanjem.

Baterija skrita v varnostno kletko iz ultratrdega jekla



Platforma zagotavlja varnost baterije s pomočjo zaščitnega podpornega ogrodja, narejenega iz zelo trdnega jekla, ki v primeru trka absorbira energijo. S krepitvijo strukture dela za podporo obremenitve, nameščenega pred armaturno ploščo, so inženirji zmanjšali energijo trka električnega sistema in baterije. Struktura razporeditve obremenitve stebrička A tudi preprečuje deformacijo sopotnikove celice.

60 odstotkov manj sestavnih delov, manjše dimenzije, a večja gostota

Sam baterijski sklop, nameščen med sprednjo in zadnjo osjo, bo spadal med energijsko najgostejše, ki so jih v skupini Hyundai-Kia Foto: Hyundai kadarkoli proizvedli za serijski model. Za to se lahko zahvali izboljšanemu hlajenju, ki je rezultat novega ločenega ogrodja hladilnega bloka, zaradi katerega je baterijski sklop bolj kompakten. Z energijsko gostoto, izboljšano za približno deset odstotkov v primerjavi z obstoječo tehnologijo za EV, so baterijski sklopi lažji, lahko so nameščeni nižje na karoseriji in omogočajo več prostora.

Kupci bodo lahko izbirali med zadnjim in štirikolesnim pogonom. Modeli z drugim bodo lahko opremljeni z dodatnim elektromotorjem. Sistem štirikolesnega pogona med drugim vključuje odklopnik EV-menjalnika, ki lahko nadzira povezavo med elektromotorjema in kolesi ter preklaplja med dvo- in štirikolesnim pogonom z namenom zmanjšanja porabe energije ali izboljšanja zmogljivosti, odvisno od voznih pogojev.

Avtomobili tudi z vtičnico z 220 V

Natančnih podatkov o dosegu nove generacije ioniqa 5 še ni, a naj bi se ta gibal pri okoli 500 kilometrih. Zaradi uporabe sistema hitrega polnjenja z več napetostmi, saj omogoča uporabo polnilnic z napetostjo 800 V in 400 V brez uporabe dodatnih komponent ali adapterjev, se bo baterija od 10 do 80 odstotkov napolnila v 18 minutah. Kot trdijo, bo pri polnjenju z močjo 350 kilovatov voznik v petih minutah dobil za 100 kilometrov dosega.

Našo pozornost je vzbudila tudi nova integrirana polnilna krmilna enota, ki omogoča uporabo avtomobilske baterije za potrebe drugega električnega porabnika (110/220 V) kjerkoli. Sistem lahko celo polni drugo električno vozilo. Nova funkcija V2L lahko zagotavlja do 3,5 kilovata moči ter omogoča uporabo srednje velike klimatske naprave in 55-palčnega televizorja do 24 ur.