Vrag je vzel šalo: vedno odličen september je rdeč

V septembru je bil v Evropi najbolje prodajan avto peugeot 2008, drugi je še en Francoz - renault captur. Tretji najbolje prodajan je zopet manjši križanec, volkswagen t-roc. V primerjavi z lanskim septembrom je prodaja padla za deset odstotkov, do konca septembra pa so v Evropi prodali kar 30 odstotkov manj avtov kot v enakem obdobju lani.

Norvežani že pogledujejo proti 100 odstotkom Peugeot 2008 je bil v Evropi v septembru najbolje prodajan avto. Foto: Gregor Pavšič

Prihod volkswagna ID.3 je na Norveškem močno povečal delež električnih avtomobilov, ki je na mesečni ravni skupaj s priključnimi hibridi že presegel 80 odstotkov. Od tega je bilo kar 61,5 odstotka polnih električnih vozil. Na drugi strani je bil delež novih avtomobilov z dizelskim motorjem petodstoten in z bencinskim motorjem 6,1-odstoten. Le vsak deseti prodani novi avtomobil je imel septembra torej še klasični motor z notranjim izgorevanjem.

Oživitev enoprostorcev?

Družinski enoprostorci so bili v zadnjih letih v primežu padajoče prodaje. Kupci so se odločali za športne terence ali pa so pogledovali h karavanom, zato so proizvajalci začeli ukinjati svoje modele. A letošnji september morda namiguje na ponovno oživitev enoprostorcev. V septembru so tako proizvajalci prodali več enoprostorcev kot premijskih modelov (audi A6, Mercedes-Benz razred E, BMW serije 5 in drugih).

Najslabše še vedno kaže Hrvaški

Med evropskimi državami je epidemija in splošen padec prodaje najmanj prizadel Litvo, kjer je trg avtomobilov upadel za deset odstotkov. Najbolj prizadeta je Hrvaška, kjer ni več registracij najemnih avtomobilov, trg je "padel" kar za 50 odstotkov.

Kako je pri nas? Tudi pri nas september ni prinesel optimizma, saj so v primerjavi z lanskim septembrom prodali 881 avtov oziroma 16,5 odstotka manj. V celotnem letu je prodaja padla za 14.176 avtov oziroma za 25 odstotkov. Največji zmagovalci leta so tudi pri nas električni avtomobili, prodaja je v primerjavi z lanskim letom (januar−september) zrasla za 120 odstotkov, SUV-C pa je edini segment, ki je v celotnem letu izgubil manj kot deset odstotkov (7,7 odstotka).