Vpadljiv videz ni dovolj, prihaja še divje srce #video

Hyundai nadaljuje z modelno ofenzivo. Tokrat je na svoj račun zopet prišla kona, ki dobiva športno nadgradnjo. Ta mali športni terenec bo z oznako N dobil dvolitrski turbo motor z 207 kilovati in možnost štirikolesnega pogona. Pred uradnim razkritjem so pokazali delno zakrite fotografije, a veliko ne ostaja skritega.

V temi na svojo priložnost čaka zdaj že dodobra poznan Hyundaijev mali križanec, ki bo dobil še športno nadgradnjo. Kona N se bo od običajnega in električnega modela ločil po drugačni maski hladilnika in večjimi odprtinami za zračenje motorja. Veliko je dodatkov v rdeči barvi in spremenjen je svetlobni podpis žarometov. Zadaj v oči skočita dva zaključka izpušne cevi in integriran zadnji difuzor.

Pričakovani tretma

Korejci zaenkrat niso razkrili potniške kabine in niso šli v podrobnosti glede izboljšav na vzmetenju. Vemo le, da ga poganja dvolitrski bencinski turbo motor z 207 kilovati, ki bo serijsko navor prenašal preko 8-stopenjskega samodejnega menjalnika na sprednji kolesni par. Na voljo bo tudi opcija štirikolesnega pogona.

Glede na te fotografije bo Hyundai očitno kmalu razkril vse podatke in tudi obelodanil, kdaj bo kona N zapeljala na naše ceste.

Hyundai že nekaj časa odkrito napoveduje športno različico kone, tokrat pa so pripravljeni na dokončno razkritje, ki ga napoveduje ta fotografija. Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai