Vozil je džipa: pri 99 letih umrl voznik slavnega generala Pattona

V starosti 99 let je umrl Francis Sanza. Bil je voznik znamenitega ameriškega generala Georgea Pattona v času druge svetovne vojne, tako pa je neposredno poskrbel za svetovno slavo terenskega vozila džipa. Ta je postal eno od najbolj prepoznavnih vojnih vozil.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Terensko vozilo džip in Patton med parado v Los Angelesu junija leta 1945. Foto: Wikipedia

Sanza, ki se ga je prijel prav vzdevek "Jeep", je pred dnevi umrl v starosti 99 let. Francis Sanza je bil odličen mehanik in tisti voznik, ki je na prvih bojnih črtah druge svetovne vojne poskrbel za poznejšo svetovno slavo terenskega vozila jeep willis. Sanza, ki se ga je prijel prav vzdevek "Jeep", je pred dnevi umrl v starosti 99 let.

Takoj po vojaškem naboru so ga umestili v transportno enoto

Rodil se je leta 1918 v Pennsylvaniji v rudarski družini. Leta 1941 je prišel na nabor za ameriške vojaške sile. Uvrstili so ga v vzdrževalno transportno enoto, kjer je začel voziti novega willysa MB. Skrbel je za vožnjo v razvojni fazi štirikolesnega vozila, ki ga je družba Willys-Overand razvijala za ameriško vojsko. Med predstavitvijo je brezhibno prečkal globoko vodo, je poročal časnik The San Francisco Chronicle.

Vsak pehotni polk ameriške vojske je v povprečju dobil 145 jeepov, ki jih je izdelovala družba s takratnim imenom Willys-Overland. Foto: Wikipedia

Med ključnimi bitkami je bil najbližje generalu Pattonu

Sanzo so naposled izbrali, da postane mehanik in osebni voznik generala Georgea S. Pattona na evropski zahodni fronti. Iz prve linije je tako videl priprave na Dan D, bitko v Ardenih in odločilni preboj zaveznikov proti Nemčiji.

Sanza je sedel v willysu z odprto streho in vozil Pattona na ključne točke takratne fronte. Vozilu je vgradil neprebojno vetrobransko steklo, izboljšal mu je motor in namestil strojnico. Ves motor je znal odstraniti v le 40 minutah.

Čeprav sta bila skupaj tudi 8. maja 1945 na dan zmage in ob odprtju koncetracijskih taborišč, se skupaj nista nikoli fotografirala. To je bilo v nasprotju z vojaškimi pravili.

Džipa po vojni ni imel nikoli

Kot je za ameriške medije povedal njegov sin Nick, Sanza o vojni ni govoril vse do sredine sedemdesetih let. Takrat se je poročil z Američanko, ki je med vojno pomagala pri izdelavi vojnih ladij in podmornic. Z ženo sta odprla podjetje za distribucijo mleka. Sanza ni v lasti nikoli ni imel džipa, ga je pa večkrat vozil na vojaških paradah.