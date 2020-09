Vonj po novem avtu: vse kaže, da bo za vselej izginil.

Vonj po novem avtomobilu je naključni sestavni del novega avta. Proizvajalci temu do sedaj niso posvečali preveliko pozornosti, saj so bile vonjave posledica vgrajenih sintetičnih materialov. Te pa oddajajo škodljive hlapljive organske spojine - acetaldehid, akrolein, benzen, formaldehid, stiren, toluen in ksilen. V resnici gre za sintetične pline, ki na soncu izhlapevajo s plastičnih površin in se ponoči, ob hladnem vremenu, zopet usedejo na plastično površino. Strupeni plini lahko povzročijo glavobole, srbenje v očeh, slabost in druge alergijske reakcije.

Novi avti kmalu brez posebnega vonja?

Čeprav Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo vohlja okoli novih avtomobilov že od leta 2014 dalje in so napovedali Proizvajalci avtov bodo morali pričeti uporabljati druge materiale ali pa prenehati uporabljati škodljive spojine za izdelavo plastičnih delov. Foto: Gašper Pirman prihod novih pravil že za leto 2017, so postavili smernice za standarde in preskušanje kakovosti zraka v notranjosti avtomobila šele junija letos. Kljub temu, da je marsikomu ta vonj všeč, bodo morali proizvajalci odpraviti vonj v novem avtomobilu z neuporabo škodljivih premazov pri plastičnih delih.

Škodljivosti teh strupenih vonjev se zavedajo tudi v Aziji, kjer so v zadnjih letih že začeli prepovedovati uporabo škodljivih sestavin in premazov v avtomobilih. Kitajska vlada je naprimer leta 2012 uvedla sicer prostovoljne standarde za omejitev uporabe hlapljivih organskih spojih.

Brez poceni plastike, a z višjo nakupno ceno

Nobena država v Evropski uniji sicer še ni uzakonila priporočil UNECE (Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo), a glede na vse večje pritiske različnih organizacij in navsezadnje tudi ljudi, ki jih moti ''plastični'' vonj v notranjosti, bodo morali tudi proizvajalci narediti korak naprej. Če tega ne želijo storiti prostovoljno, pa jih bodo v prihodnjih nekaj letih v to prisilili zakoni. Na koncu bo uporaba razgradljivih ali naravnih materialov neškodljiva za zdravje potnikov, a se bodo zaradi tega avtomobili nedvomno podražili.